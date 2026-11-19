सर्दी के साथ तेजी से बढ़ा 'ब्रेन स्ट्रोक' का खतरा: अस्पताल में रोजाना आ रहे मरीज; BP, शुगर वाले इन बातों का रखें ध्यान
"बीपी और शुगर के मरीज नियमित जांच के साथ सूर्य की रोशनी में करें वॉक"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:20 PM IST
कानपुर: बढ़ती सर्दी के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने मरीजों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए खास व्यवस्था शुरू कर दी है.
चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर और शुगर मरीजों को सलाह दी है. वह समय-समय पर जांच करते रहे और खान-पान पर भी विशेष ध्यान रखें. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी व न्यूरो साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह का कहना है कि
सर्दी शुरू होते ही बीपी और शुगर से पीड़ित मरीजों की समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं. बीपी वाले मरीजों का अचानक ही बीपी बढ़ता है और वह स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं. ऐसे लगभग 40 प्रतिशत मरीज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं.
डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर मरीज बच गया, तो इलाज के बाद वह पैरालाइज अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें एक हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है. इसलिए जिन मरीजों की बीपी की दवा चल रही है, वह समय से अपनी दवा जरूर लें. बीपी बढ़ेगा तो स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. मरीजों को अपनी बहुत केयर करने की जरूरत होती है.
सर्दी में बढ़ जाते हैं तीन से चार गुना मरीज
डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक व मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या में तीन से चार गुना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि रोजाना ओपीडी में 15 से 20 मरीज अपना चेकअप कराने आ रहे हैं.
वहीं, अब जैसे-जैसे पारा गिरेगा, तो स्ट्रोक वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ जाएगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराने, उनकी देखरेख के लिए सारे प्रबंध किए जा चुके हैं.
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