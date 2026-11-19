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सर्दी के साथ तेजी से बढ़ा 'ब्रेन स्ट्रोक' का खतरा: अस्पताल में रोजाना आ रहे मरीज; BP, शुगर वाले इन बातों का रखें ध्यान

प्रतीकात्मक चित्र ( (GETTY IMAGES) )

कानपुर: बढ़ती सर्दी के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने मरीजों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए खास व्यवस्था शुरू कर दी है.

तेजी से बढ़ा 'ब्रेन स्ट्रोक' का खतरा (Video Credit; ETV Bharat) चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर और शुगर मरीजों को सलाह दी है. वह समय-समय पर जांच करते रहे और खान-पान पर भी विशेष ध्यान रखें. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी व न्यूरो साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह का कहना है कि