सर्दी में ब्रेन हेमरेज के मामले तेजी से बढ़े, पिछले 11 घंटे में IGIMS में 8 और PMCH में 4 मरीज भर्ती

पटना: मंगलवार को ब्रेन हेमरेज के मामलों में अचानक आई वृद्धि ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया है. सिर्फ 11 घंटे की अवधि में IGIMS और PMCH में कुल 12 मरीज इमरजेंसी वार्डों में भर्ती किए गए. इसमें IGIMS के 8 और PMCH के 4 मरीज शामिल हैं. सभी मरीज अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में इलाज प्राप्त कर रहे हैं. इतनी कम अवधि में इतने अधिक मरीजों का आना स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. सुबह की कनकनाती ठंड प्रमुख कारण: बढ़ती ठंड और इससे संबंधित शरीर की गतिविधियां इन मामलों में प्रमुख कारक मानी जा रही हैं. डॉक्टरों के अनुसार ठंड में खासकर सुबह के समय शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है. यह तेज उछाल सीधे मस्तिष्क पर दबाव डालता है और ब्रेन हेमरेज जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है. ऐसे मौसम में हाई बीपी वाले मरीजों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (ETV Bharat) बंद कर दी गई BP की दवाओं ने बढ़ाया जोखिम: IGIMS के अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल का कहना है कि कई मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद कर दी थीं. यह व्यवहार ठंड के दौरान अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है. एक मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज था लेकिन उसने कुछ महीने पहले दवाएं छोड़ दी थीं. सभी मरीजों की हालत स्थिर है. "बीपी के मरीज को ठंड में चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सामान्य तौर पर दवा का पावर बढ़ाया जाता है. ठंड में बीपी अधिक बढ़ता है. बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए."- डॉ. मनीष मंडल, अधीक्षक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना