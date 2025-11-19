सर्दी में ब्रेन हेमरेज के मामले तेजी से बढ़े, पिछले 11 घंटे में IGIMS में 8 और PMCH में 4 मरीज भर्ती
बिहार में ब्रेन हेमरेज के मामले अचानक से बढ़ गए हैं. पिछले 11 घंटों में पटना के अस्पतालों में 12 मरीज भर्ती हुए हैं. पढ़ें..
Published : November 19, 2025 at 2:27 PM IST
पटना: मंगलवार को ब्रेन हेमरेज के मामलों में अचानक आई वृद्धि ने स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डाल दिया है. सिर्फ 11 घंटे की अवधि में IGIMS और PMCH में कुल 12 मरीज इमरजेंसी वार्डों में भर्ती किए गए. इसमें IGIMS के 8 और PMCH के 4 मरीज शामिल हैं. सभी मरीज अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में इलाज प्राप्त कर रहे हैं. इतनी कम अवधि में इतने अधिक मरीजों का आना स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.
सुबह की कनकनाती ठंड प्रमुख कारण: बढ़ती ठंड और इससे संबंधित शरीर की गतिविधियां इन मामलों में प्रमुख कारक मानी जा रही हैं. डॉक्टरों के अनुसार ठंड में खासकर सुबह के समय शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है. यह तेज उछाल सीधे मस्तिष्क पर दबाव डालता है और ब्रेन हेमरेज जैसी स्थितियों को जन्म दे सकता है. ऐसे मौसम में हाई बीपी वाले मरीजों को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.
बंद कर दी गई BP की दवाओं ने बढ़ाया जोखिम: IGIMS के अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल का कहना है कि कई मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद कर दी थीं. यह व्यवहार ठंड के दौरान अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है. एक मामले में 49 वर्षीय व्यक्ति को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज था लेकिन उसने कुछ महीने पहले दवाएं छोड़ दी थीं. सभी मरीजों की हालत स्थिर है.
"बीपी के मरीज को ठंड में चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सामान्य तौर पर दवा का पावर बढ़ाया जाता है. ठंड में बीपी अधिक बढ़ता है. बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए."- डॉ. मनीष मंडल, अधीक्षक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना
अस्पतालों में बढ़ी डॉक्टरों की सतर्कता: IGIMS और PMCH दोनों ही अस्पतालों में डॉक्टर लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं. इमरजेंसी में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती और आवश्यक सुविधाओं को तैयार स्थिति में रखा गया है. पीएमसीएच के न्यूरो डिपार्टमेंट के डॉ. ऋषिकांत ने बताया कि ब्रेन हेमरेज के मरीजों में शुरुआती घंटों में उपचार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है. समय पर इलाज मिलने से कई मामलों में स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है.
"ब्लड प्रेशर के मरीज को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. ऐसे लोग सुबह में रजाई से निकाल कर कमरे से बाहर निकलने से पहले शरीर को गर्म कपरे से अच्छे से ढक लें, उसके बाद ही निकलें."- डॉ. ऋषिकांत, चिकित्सक, न्यूरो डिपार्टमेंट, पीएमसीएच
लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाने की सलाह: ब्रेन हेमरेज के लक्षण अचानक दिख सकते हैं और इन्हें हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. डॉ ऋषिकांत ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को सिर में तेज दर्द, चक्कर आना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी, बोलने में दिक्कत या अचानक बेहोशी जैसी परेशानी हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए. देरी होने पर मस्तिष्क में रक्तस्राव बढ़ सकता है और परिणाम गंभीर हो सकते हैं.
ठंड और स्ट्रोक के बीच मजबूत संबंध: डॉ. मनीष मंडल का कहना है कि ठंड के मौसम में हृदय और मस्तिष्क से जुड़े मामलों में वृद्धि होती है. रक्त गाढ़ा होना, नसों का सिकुड़ना और बीपी का बढ़ना ऐसी स्थितियां पैदा करता है, जिसमें स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है. इस मौसम में हाई बीपी, डायबिटीज और हृदय रोग के मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है. खानपान में भी सावधानी बरतने की जरूरत है. ऐसे लोग धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये बीपी को बढ़ा सकते हैं. बीपी की दावों का नियमित सेवन जारी रखें और अपने मन से दवा नहीं छोड़ें.
