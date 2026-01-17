ETV Bharat / state

ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत, जिला अस्पताल में मिलेगी बड़ी सुविधा, स्पाइन से जुड़ी बीमारियों का भी इलाज

रायगढ़ जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है. क्लिनिक में स्पाइन से जुड़ी समस्याओं का भी इलाज होगा.

Brain health clinic started
ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 7:24 PM IST

रायगढ़ : रायगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है.क्लिनिक का उद्घाटन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है. इस दौरान ओपी चौधरी ने कहा कि ये पहल रायगढ़ के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अब मस्तिष्क, मानसिक एवं स्पाइन से संबंधित बीमारियों का उपचार जिले में ही सुलभ होगा.

जिले में ही मिलेगा स्पाइन और ब्रेन का इलाज

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में ब्रेन एवं मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसे देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लीनिक की स्थापना की गई है. यहां मरीजों को निशुल्क परामर्श, निशुल्क इलाज और आवश्यक निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सभी वर्गों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी.

big facilities in district hospital of raigarh
जिला अस्पताल में मिलेगी बड़ी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा की तर्ज पर शुरु की गई सेवा

सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने पूर्व में दंतेवाड़ा जिले में इस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की थी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में उसी मॉडल को रायगढ़ में लागू किया गया है. जिले को ब्रेन से संबंधित बीमारियों से मुक्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा.

ब्रेन हेल्थ क्लीनिक के अंतर्गत विशेष ओपीडी शुरु की गई है, जिसमें न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी और सायकेट्री विभाग की संयुक्त सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. इस क्लिनिक में पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, स्ट्रोक, लकवा सहित मस्तिष्क एवं मानसिक रोगों का इलाज किया जाएगा.यहां प्रत्येक शनिवार को न्यूरो सर्जरी, प्रत्येक बुधवार को सायकेट्री और प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को न्यूरो मेडिसिन विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जबकि जिला चिकित्सालय के नियमित चिकित्सक प्रतिदिन ओपीडी एवं काउंसलिंग सेवाएं देंगे- डॉ दिनेश कुमार पटेल, सिविल सर्जन

डॉ पटेल ने बताया कि ब्रेन हेल्थ क्लीनिक के अंतर्गत न्यूरो फिजियोथेरेपी यूनिट भी प्रारंभ की जा रही है, जहां लकवा और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को निशुल्क फिजियोथेरेपी उपचार उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में लौट सकें. रायपुर सहित अन्य स्थानों से आने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के सहयोग से ये क्लीनिक जिले के लिए एक समन्वित और आधुनिक उपचार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है.

