ब्रेन हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत, जिला अस्पताल में मिलेगी बड़ी सुविधा, स्पाइन से जुड़ी बीमारियों का भी इलाज

रायगढ़ : रायगढ़ के सरकारी जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है.क्लिनिक का उद्घाटन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है. इस दौरान ओपी चौधरी ने कहा कि ये पहल रायगढ़ के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि अब मस्तिष्क, मानसिक एवं स्पाइन से संबंधित बीमारियों का उपचार जिले में ही सुलभ होगा.

जिले में ही मिलेगा स्पाइन और ब्रेन का इलाज



वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में ब्रेन एवं मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसे देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से जिला अस्पताल में ब्रेन हेल्थ क्लीनिक की स्थापना की गई है. यहां मरीजों को निशुल्क परामर्श, निशुल्क इलाज और आवश्यक निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे सभी वर्गों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी.

जिला अस्पताल में मिलेगी बड़ी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा की तर्ज पर शुरु की गई सेवा



सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने पूर्व में दंतेवाड़ा जिले में इस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की थी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में उसी मॉडल को रायगढ़ में लागू किया गया है. जिले को ब्रेन से संबंधित बीमारियों से मुक्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा.