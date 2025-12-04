ETV Bharat / state

दिल्ली में ब्रेन-डेड डोनर के 'दिल' ने 54 वर्षीय महिला को दी नई जिंदगी, जानें कैसे हुआ संभव

बताया गया कि महिला बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और टीम के समन्वय से सर्जरी पूरी हुई.

दिल्ली में 54 वर्षीय महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट (ETV BHARAT)
By ANI

Published : December 4, 2025 at 10:51 AM IST

नई दिल्ली: हरियाणा की 54 वर्षीय महिला को दिल्ली के एक अस्पताल में सफल हार्ट ट्रांसप्लांट के कारण नया जीवन मिला है. वह लास्ट स्टेज हार्ट फेल्योर से जूझ रही थी और अत्यधिक थकान और सांस फूलने के कारण चलने-फिरने और लेटने में भी कठिनाई महसूस कर रही थीं. चिकित्सा उपचार और के बावजूद हृदय संबंधी शिथिलता से संघर्ष करने के वर्षों बाद, एक ब्रेन डेड डोनर से हार्ट ट्रांसप्लांट किए जाने के बाद उसे नया जीवन मिला.

वह अस्पताल में बहुत गंभीर स्थिति में पहुंची थी, जहां उसे पूरे शरीर में सूजन, थकान और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. इस कारण वह मुश्किल से चल पा रही थी. वह 10 दिनों तक हार्ट पंप करने में मदद करने वाले इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप (आईएबीपी) सपोर्ट पर थीं, और कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी (सीआरटी-डी) - 'एक उन्नत प्रकार का पेसमेकर' - से गुजरने के बाद भी उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प रह गया था.

ऐसे हुआ ट्रांसप्लांट शुरू: करीब एक महीने के लंबे इंतजार के बाद, एक अनुकूल हार्ट डोनर उपलब्ध हुआ, जिसके बाद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज द्वारका के अध्यक्ष और मुख्य हार्ट सर्जन डॉ. युगल किशोर मिश्रा और उनकी टीम ने ट्रांसप्लांट शुरू किया. ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि डोनर का हार्ट हृदय सुरक्षित समय के भीतर द्वारका पहुंच जाए. यह जटिल हार्ट सर्जरी 3 घंटे 20 मिनट में पूरी हुई, जिसके बाद महिला का नया हृदय धड़कने लगा.

सुधार के दिखे संकेत: फिलहाल महिला की हालत में सुधार हो रहा है और प्रत्यारोपण के 15 दिनों के भीतर ही उसमें सुधार के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं. डॉ. युगल किशोर मिश्रा ने कहा, यह उपलब्धि एक व्यापक, आत्मनिर्भर हार्ट फेल्योर और ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में वर्षों के काम का परिणाम है. हार्ट फेल्योर के सभी स्टेज में रोगियों का चिकित्सकीय और सर्जरी कर के हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सही समय पर सही हस्तक्षेप प्रदान किया जाए. ट्रांसप्लांट ने न केवल रोगी के जीवन में कई वर्ष जोड़े, बल्कि उसके और उसके परिवार के लिए आशा और जीवनस्तर भी बहाल किया है.

समय पर पहचान और उपचार जरूरी: अच्छी बात यह है कि 15 दिनों के भीतर ही उसके ठीक होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. कई बार महिलाओं में, हृदय संबंधी जटिलताएं तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका समय पर पहचान और उपचार बेहद जरूरी है. हालांकि, वेटिंग पीरियड आमतौर पर काफी लंबा होता है, लेकिन इस मरीज को एक महीने के भीतर ही उपयुक्त डोनर मिल गया, जिससे संभावनाएं काफी बढ़ गईं. अस्पताल की टीम ने कॉर्डिनेशन और टीम वर्क की तारीफ की, जिसके कारण यह ट्रांसप्लांट संभव हो पाया.

सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक: अस्पताल निदेशक विजी वर्गीस ने कहा कि हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है. खासकर जब यह गंभीर रूप से बीमार और हृदय की गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कार्यप्रणाली वाले रोगियों पर किया जाता है. इस मामले में असाधारण समन्वय, टीमवर्क, त्वरित निर्णय लेने और शल्य चिकित्सा में सटीकता की आवश्यकता थी.

