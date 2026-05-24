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ब्रेन अटैक आने से पहले शरीर में दिखते हैं ये खास लक्षण..

डॉ. वीपी सिंह ने कहा, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण जानने हैं, तो इसका बेहद सिंपल फंडा है. बी फास्ट का फार्मूला अपना लीजिए, जिसमें बी से बैलेंस, ई से आई यानी आंख, एफ से फेस यानी चेहरा, ए से आर्म्स यानी हाथ, एस से स्पीच मतलब बोलना और टी से टाइम जिसका मतलब समय है. डॉ. सिंह ने कहा, अगर आपकी बैलेंसिंग बिगड़ रही है. आंखों में दिक्कतें हो रही हैं या दोनों हाथ सामने करने पर एक झुक जा रहा, बोलने में समस्या हो रही है तो कहीं न कहीं यह लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

कानपुर: मेरा मानना है ब्रेन स्ट्रोक केवल एक मिनट में आ जाता है. हार्ट अटैक में जहां दिल की नसों में खून का थक्का जम जाता है. वहीं, ब्रेन स्ट्रोक में मस्तिष्क की नसों में ये दिक्कत सामने आती है. ब्रेन के कुछ भाग में खून की दौड़ान बंद होने से मरीज को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर मरीज या आमजन को ब्रेन स्ट्रोक की जानकारी मिल गई तो फौरन ही न्यूरो फिजिशियन के पास पहुंचकर इलाज शुरू करा देना चाहिए. साथ ही इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं होती. ये कहना है, देश के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. वीपी सिंह का, जो एक कार्यक्रम में शामिल होने कानपुर आए थे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर समेत अन्य विषयों पर कई अहम जानकारियां साझा की.

वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. वीपी सिंह से ईटीवी भारत से बातचीत (Video Credit: ETV Bharat)

डॉ. वीपी सिंह ने कहा, अगर किसी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है. तब की स्थिति में अस्पताल व डॉक्टर्स सबसे पहले सीटी स्कैन व सीटी एंजियोग्राम कराते हैं. इसके लिए चार घंटे का समय पर्याप्त होता है, फिर मरीज को दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उसके मस्तिष्क का क्लॉट डिसाल्व हो जाता है. जो इस इलाज में सबसे एडवांस तकनीक है. वह मैकेनिकल फॉर थ्रॉम्बेक्टॉमी है, जिसमें हम तार को खून की नाड़ी से मस्तिष्क में पहुंचाते हैं और फिर क्लाट को मैकेनिकली रिमूव कर देते हैं. इसके लिए हमारे पास 24 घंटे का समय होता है.

हालांकि, उन्होंने कहा, अगर ब्रेन सेल्स डेड हो गए हैं तो उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता. वहीं, ब्रेन स्ट्रोक दोबारा न हो इसके लिए गर्दन के पास स्टंटिंग कर सकते हैं. साथ ही अब कई देशों व शहरों में एडवांस रोबोटिक तकनीक से भी इलाज शुरू हो चुका है.



अनियंत्रित बीपी और शुगर है तो हो जाएं सतर्क: डॉ. वीपी सिंह ने बताया कि अगर आपको अनियंत्रित बीपी और शुगर है तो निश्चित तौर पर सतर्क हो जाएं. इसके लिए समय-समय पर अपनी जांचें कराते रहें. इसी तरह स्मोकिंग, लाइफ स्टाइल चेंजेस, कोलेस्ट्राल रिच फूड या जंक फूड की अधिकता से बचें. इनके अधिक सेवन से शरीर में लिपिड बढ़ जाते हैं जो किसी स्ट्रोक या अटैक का मुख्य कारण बनते हैं. अनियंत्रित शुगर और बीपी धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर देते हैं. एक समय फिर ऐसा आता है, जब खून की नसों में रक्त प्रवाह ही बंद हो जाता है.



अवैक क्रेनियोटॉमी तकनीक: डॉ. वीपी सिंह ने बताया, ब्रेन स्ट्रोक के साथ ही मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मरीज के मस्तिष्क में एक ट्यूमर जैसा पार्ट बन जाता है जो भविष्य में कैंसर का रूप भी ले लेता है. वैसे तो ब्रेन के नेटवर्क को पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का अब खूब प्रयोग किया जा रहा है. हालांकि, जो ब्रेन ट्यूमर के इलाज में सबसे एडवांस तकनीक है, वो अवैक क्रेनियोटॉमी है. इस तकनीक से जब हम मरीज का इलाज करते हैं तो उसे बेहोश नहीं करते. मस्तिष्क के पास लोकल एनीस्थिसिया देकर उसे ठीक किया जाता है. इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन की मदद से हम कहां पर ब्रेन का पार्ट इफेक्ट है, ये आसानी से अब पता लगा सकते हैं, फिर एमआरआई या अन्य जांचों से मरीज का इलाज किया जा सकता है.

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