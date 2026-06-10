न्यूरो नेविगेशन सिस्टम से आसान हुई ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी
ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की किसी अन्य समस्या के निपटने के लिए एआई लैस मशीन के जरिए छोटे से चीरे से सर्जरी हो जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:09 AM IST
कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज से संबद्ध सबसे बड़े सरकारी अस्पताल- एलएलआर में अब ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन या मस्तिष्क की किसी अन्य समस्या से जुड़ी सर्जरी बहुत आसानी से हो सकेगी.
दरअसल, पहली बार न्यूरो सर्जरी विभाग की ओर से मरीजों की सर्जरी के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मशीन का उपयोग किया जा रहा है. इसमें नेवीगेशन सिस्टम इंस्टाल है. इस एआई आधारित मशीन में मरीज के सीटी स्कैन या एमआरआई रिपोर्ट को स्कैन करा दिया जाता है.
इससे सेंसर चिकित्सक को मैसेज दे देते हैं, कहां पर ट्यूमर है? इसके बाद मरीजों की आसानी से सर्जरी की जा रही है.
इस पूरे मामले को लेकर सुपर स्पेशिलिटी विंग के प्रभारी डा. मनीष सिंह ने बताया, अभी तक जब हम ब्रेन की सर्जरी करते थे, तो ट्यूमर को सर्च करने के लिए पूरे ब्रेन को ओपन किया जाता था. ब्रेन शरीर के हिस्से का एक बड़ा भाग है.
यह करीब एक से डेढ़ किलो वजन वाला होता है. उसमें मरीजों की जान जाने का भी डर बना रहता था. हालांकि, अब एआई आधारित मशीन में हम मरीजों का आसानी से इलाज करके उसकी जल्द से जल्द छुट्टी कर दी जाती है.
छोटे से चीरे लगाकर हो रही सर्जरी: सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डा. मनीष सिंह ने बताया, अब ऐसे मरीजों की हम मिनिमल इंवेंसिव सर्जरी कर रहे हैं. जिसमें बहुत छोटे से चीरे को लगाकर ही सर्जरी हो जाती है. मरीजों को इस सर्जरी के दौरान दर्द भी कम होता है और किसी तरह की समस्या भी नहीं रहती है.
उन्होंने कहा, जिस एआई आधारित मशीन से हम इलाज कर रहे हैं, उसकी कीमत 1.8 करोड़ रुपये है. इस मशीन की मदद से कानपुर सहित आसपास के 10 जिलों के हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं.