लखनऊ: योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया: अंशू अवस्थी
योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार में 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 4:33 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति पूरी तरह से समाई हुई है, जिसके बिना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी समीकरण बना पाना लगभग असंभव होता है. चुनाव से लेकर टिकट वितरण तक, यहां की पूरी चुनावी बिसात जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही बिछाई जाती है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं. ऐसे में एक बार फिर राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दे सेट करने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, ताकि ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस की तरफ रुख कर सकें.
उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर ब्राह्मण आ गए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मणों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है. अवस्थी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की 10 साल की सरकार में 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या की गई है.
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को धोखा दिया है. 2022 में ब्राह्मण समाज ने भाजपा का समर्थन किया था. इसके बावजूद भाजपा के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की हुई है. सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को संरक्षण दिया है. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा.
बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी या मार्च में कराने के बजाय नवंबर से दिसंबर के बीच कराए जाने पर चर्चा चल रही है. ऐसे में राजनीतिक दल अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं. आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. अलग-अलग वर्गों को रिझाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं.
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