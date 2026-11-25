ब्राह्मणों से दूरी के बावजूद अखिलेश का बड़ा दांव! इस तरह हर वर्ग को साधने की है तैयारी; समझिए सपा-कांग्रेस गठबंधन का मास्टर प्लान
जानकारों का दावा- कांग्रेस को दी गई है ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:36 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है. सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी. दोनों ही बड़े स्तर पर अपने जातीय समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति बना रही हैं. एक तरफ जहां NDA छोटे-छोटे दलों को साथ लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए इस वोट बैंक को एकजुट करने पर पूरा जोर दे रहे हैं.
हालांकि सपा के PDA में ब्राह्मण कहां है? इस सवाल पर अखिलेश यादव समय-समय पर अपने फार्मूले का नाम बदलकर बताते रहते हैं, लेकिन क्या सच में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि अखिलेश 3 नवंबर को वाराणसी पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने यादव, पटेल और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इन जाति संंबंधित कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनके परिवारों से मुलाकात की, लेकिन ब्राह्मणों से दूरी बनाए रखी.
हालांकि राजनीतिक जानकार इसे सपा की ब्राह्मणों से दूरी नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक प्लानिंग का हिस्सा मान रहे हैं. जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यूपी के चुनावी गठबंधन के तहत एक मजबूत प्लानिंग को आधार बनाकर अखिलेश और कांग्रेस एक साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सभी को साधने की तैयारी कर रहे हैं.
"सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं ब्राह्मणवादी चेहरे"
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. हेमंत मालवीय का कहना है कि यूपी में ब्राह्मणवादी चेहरे सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. मायावती भी अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को साइड करके राजनीति से दूर हुईं और फिर ब्राह्मणों के बल पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल की. आज ब्राह्मणों की संख्या भले अन्य जातियों की तुलना में कम है, लेकिन अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाएं तो किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से सत्ता तक पहुंचा सकते हैं. इस बात को हर राजनीतिक पार्टी समझती है.
"ब्राह्मण जिसके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी"
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने फार्मूले पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इस फार्मूले ने अखिलेश को बड़ी ताकत भी दे दी है, लेकिन अब इसी फार्मूले को लेकर सवाल उठना लाजिमी है कि इसमें ब्राह्मण के लिए जगह क्यों नहीं बनाई गई. हालांकि अखिलेश ने इस पर काम किया है और ब्राह्मणों के लिए प्लानिंग हुई है, यह किस स्तर पर है, यह आने वाले वक्त में ब्राह्मणों के एक तरफ झुकने पर पता चलेगा. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जिसके साथ होंगे, सरकार उसी की बनेगी.
"बांटकर काम में जुटी है कांग्रेस और सपा"
वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता का कहना है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों से दूरी बनाई है, तो यह गलत होगा. हालांकि उन्होंने इसे बड़ी राजनीति का हिस्सा बताया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले राजनीति बिना काम बांटे एकसाथ एकजुट होकर हर वोट बैंक को साधने की होती थी, उसके उलट अब कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम बांटकर राजनीति की जा रही है. इसी के तहत एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए मोर्चे को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी उठाई है और वह अपने कोर वोट बैंक पर काम कर रहे हैं.
दूसरी तरफ उन्होंने ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दे दी है, क्योंकि जातिगत आधार पर ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है. नेहरू और कमलापति त्रिपाठी के समय से ही ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे और आज भी पुराने ब्राह्मण कांग्रेस को मजबूती से सपोर्ट करते हैं. यही वजह है कि चुनावों से ठीक पहले बहुत बेहतरीन काम कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हटाकर एक बड़े ब्राह्मणवादी परिवार के चेहरे आराधना मिश्रा को कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया.
अखिलेश यादव ने 2022 के बाद किया बदलाव
वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता ने कहा कि अखिलेश अपने पुराने यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दे दी है और यह काम कांग्रेस बखूबी अंदर ही अंदर कर रही है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2022 के बाद से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया है. पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर शिफ्ट होकर उन्होंने 90% पारंपरिक वोट बैंक को सीधे-सीधे साधने की कोशिश की है.
इस फार्मूले के आधार पर ब्राह्मण और ठाकुरों की चर्चा कम की है. कभी वह खुद को फंसता हुआ महसूस करते हैं तो अपने इसी फार्मूले में पी का मतलब पीड़ित ब्राह्मणों बता देते हैं, लेकिन अपने फार्मूले के अंदर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जगह न रखते हुए इस जिम्मेदारी को कांग्रेस को सौंप दी है, ताकि सभी जातियों का उनके गठबंधन को फायदा मिले.
2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली, जिसमें ब्राह्मण वोटरों ने खुलकर वोट किया था. कांग्रेस का परंपरागत वोट ब्राह्मणों का माना जाता है और अभी भी कई सीटों पर ब्राह्मणों के सहयोग के सहयोग के वजह से जीवित है.
राजेश गुप्ता का कहना है यह प्लान कितना कारगर साबित होगा, यह तो चुनाव के बाद साबित हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है. अखिलेश का बार-बार नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं से नुकसान भी पहुंचा सकता है. खास तौर पर बनारस जैसे शहर में आकर ब्राह्मण से दूरी बनाना, उनसे न मिलना अपने ही ब्राह्मणवादी नेताओं से सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही मुलाकात करना, यह कुछ ऐसे काम है, जो ब्राह्मण को अखिलेश से नाराजगी की तरफ ले जा रहे हैं.
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