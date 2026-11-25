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ब्राह्मणों से दूरी के बावजूद अखिलेश का बड़ा दांव! इस तरह हर वर्ग को साधने की है तैयारी; समझिए सपा-कांग्रेस गठबंधन का मास्टर प्लान

ब्राह्मणों से दूरी के बावजूद अखिलेश का बड़ा दांव! ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है. सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी. दोनों ही बड़े स्तर पर अपने जातीय समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति बना रही हैं. एक तरफ जहां NDA छोटे-छोटे दलों को साथ लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए इस वोट बैंक को एकजुट करने पर पूरा जोर दे रहे हैं.

ब्राह्मणों से दूरी के बावजूद अखिलेश का बड़ा दांव! (Video Credit; ETV Bharat) हालांकि सपा के PDA में ब्राह्मण कहां है? इस सवाल पर अखिलेश यादव समय-समय पर अपने फार्मूले का नाम बदलकर बताते रहते हैं, लेकिन क्या सच में अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि अखिलेश 3 नवंबर को वाराणसी पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने यादव, पटेल और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इन जाति संंबंधित कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उनके परिवारों से मुलाकात की, लेकिन ब्राह्मणों से दूरी बनाए रखी.

हालांकि राजनीतिक जानकार इसे सपा की ब्राह्मणों से दूरी नहीं, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक प्लानिंग का हिस्सा मान रहे हैं. जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यूपी के चुनावी गठबंधन के तहत एक मजबूत प्लानिंग को आधार बनाकर अखिलेश और कांग्रेस एक साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सभी को साधने की तैयारी कर रहे हैं. वाराणसी (Photo Credit; ETV Bharat) "सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं ब्राह्मणवादी चेहरे" काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. हेमंत मालवीय का कहना है कि यूपी में ब्राह्मणवादी चेहरे सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे हैं. मायावती भी अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को साइड करके राजनीति से दूर हुईं और फिर ब्राह्मणों के बल पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल की. आज ब्राह्मणों की संख्या भले अन्य जातियों की तुलना में कम है, लेकिन अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाएं तो किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से सत्ता तक पहुंचा सकते हैं. इस बात को हर राजनीतिक पार्टी समझती है. "ब्राह्मण जिसके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी" उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने फार्मूले पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के इस फार्मूले ने अखिलेश को बड़ी ताकत भी दे दी है, लेकिन अब इसी फार्मूले को लेकर सवाल उठना लाजिमी है कि इसमें ब्राह्मण के लिए जगह क्यों नहीं बनाई गई. हालांकि अखिलेश ने इस पर काम किया है और ब्राह्मणों के लिए प्लानिंग हुई है, यह किस स्तर पर है, यह आने वाले वक्त में ब्राह्मणों के एक तरफ झुकने पर पता चलेगा. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जिसके साथ होंगे, सरकार उसी की बनेगी. "बांटकर काम में जुटी है कांग्रेस और सपा"