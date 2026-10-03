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'महादेव' को लेकर पूर्व मंत्री ने कह दी बड़ी बात, दिया दुबई कनेक्शन का उदाहरण

भिलाई: शहर के स्मृति नगर इलाके में शुक्रवार को ब्राह्मण समाज का एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम स्थानीय लोगों ने आयोजित किया. इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय भी शामिल होने पहुंचे. इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल होने पहुंचे. आयोजकों ने जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय को मंच पर बुलाया और उनसे कहा कि वो भविष्य के नौनिहालों का मार्गदर्शन करें. जिसपर पूर्व मंत्री ने कहा कि अपने भिलाई शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत बस बच्चों और होनहार प्रतिभाओं को निखारने और सही मार्ग दिखलाने की है.

पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि शहर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिभाएं मौजूद हैं. लोगों को चाहिए कि वो सकारत्मकता की ओर बढ़ें न कि नकारात्मकता की ओर जाएं. छात्रों के माता-पिता से अपील करते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा, ''नौनिहालों का भविष्य गढ़ना माता-पिता और शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है. बच्चा इनसे ही भविष्य के संस्कार और ज्ञान सीखता है.'' पूर्व मंत्री ने कहा, ''बच्चों का भविष्य गलत रास्ते पर न जाए इसको लेकर हम सभी को सजग रहना होगा.''

बच्चों को उदाहरण देकर समझाया सही और गलत में फर्क कैसे करें

प्रेम प्रकाश पांडेय ने सही और गलत मार्ग का उदाहरण देते हुए कहा, ''जिस तरह से अच्छी संगत हमें अच्छे रास्ते पर ले जाता है, ठीक उसी तरह से बुरी संगत हमें बुरे और अंधकार के रास्ते पर ले जाता है. ऐसे में हमें तय करना होगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या है. प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि सफलता मेहनत से मिलती है और मेहनत का कोई शार्टकट नहीं होता. जल्द बड़ा बनने की लालसा अक्सर लोगों को सच्चाई के मार्ग से भटका देती है.''

हमें ये तय करना होगा कि हमारा बच्चा आईआईटी में पढ़ेगा या फिर ऑनलाइन सट्टा एप का भक्त बनेगा. भिलाई शहर खेल, शिक्षा और आधुनिकता के लिए जाना जाता है. यहां के युवा आज देश और दुनिया के कोने-कोने में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. हमारी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिले और उनको आगे बढ़ने का सकारात्मक माहौल मिले ऐसा हम सभी को करना होगा, खासकर माता-पिता और शिक्षकों को: प्रेम प्रकाश पांडेय, पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष

माता-पिता और शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शक बनें:पांडेय

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा करियर वो चुनें, इसके लिए हम सभी को आगे आकर उनकी मदद करनी होगी. हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो वो सही रास्ते पर जाएंगे, भटकेंगे नहीं. गलत गतिविधियों में बच्चे नहीं फंसे इस बात का हमें ध्यान रखना होगा. बच्चों का भविष्य बेहतर हो, देश के युवा सही दिशा में जाएं इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी.

जब पूर्व मंत्री ने उदाहरण देकर बच्चों को समझाया

दरअसल, बीते कुछ वर्षों पहले ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ का एक शख्स ऑनलाइन सट्टेबाजी करता हुआ लाखों करोड़ों रुपया गलत तरीके से कमाता है. जांच में ये भी खुलासा हुआ की अपने पकड़े जाने के डर से वो दूसरे देश में अपना ठिकाना बना लेता है. फिलहाल ऑनलाइन सट्टेबाजी के केस की जांच जारी है. अपने संबोधन में प्रेम प्रकाश पांडेय ने उसी का उदाहरण देकर बच्चों को समझाया कि कैसे ही में गलत रास्ते पर जाने से बचना चाहिए.

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