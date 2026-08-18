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दशक भर में बिखर गए BSP के सभी ब्राह्मण नेता; कभी ब्रजेश पाठक से लेकर अनंत मिश्रा तक का रहा रसूख

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता पाई थी. बसपा की सरकार बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा था. मायावती ने ब्राह्मण समाज के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान भी दिया था. ब्रजेश पाठक से लेकर नकुल दुबे, राकेश पाण्डेय, रीतेश पाण्डेय, रामवीर उपाध्याय और अनंत मिश्रा जैसे बड़े चेहरे शामिल थे, लेकिन अब पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं बचा है. पार्टी में ब्राह्मण नेता के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा अकेले पड़ गए हैं. बहुजन समाज पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन ब्राह्मण नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी अब उन सभी ने पार्टी से नाता तोड़कर अपने लिए नया स्थान खोज लिया है. जानिए बसपा से निकले या फिर निकाले गए नेता वर्तमान में किस पार्टी में हैं और क्या उनका रसूख अब तक कायम है?

साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बसपा की सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा था, इससे सभी वाकिफ हैं. ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका के चलते ही बसपा सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन पिछले एक से डेढ़ दशक में कई ब्राह्मण नेता, जो कभी बसपा की ताकत थे, अब दूसरे राजनीतिक दलों को मजबूत कर रहे हैं. इन नेताओं में ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी, नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी, राकेश पांडेय समाजवादी पार्टी, रितेश पांडेय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.

बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का निधन हो चुका है, जबकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जिन अनंत मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाला है, वे बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे. अब बसपा में बड़े ब्राह्मण नेता के नाम पर सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही बचे हैं. बाकी कोई बड़ा ब्राह्मण नेता पार्टी के पास नहीं रह गया है.

इन नेताओं के अलावा दद्दन मिश्रा, राजेश त्रिपाठी, शिव प्रताप मिश्रा, रामू द्विवेदी जैसे तमाम ब्राह्मण नेता भी बसपा से दूर हो चुके हैं. वर्तमान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के करीबी परिजन अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी बसपा के एमएलसी बने थे, वे भी अब भाजपा में हैं. उन्नाव की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. विनय शंकर तिवारी के कई परिजन भी बसपा सरकार में अहम पदों पर रहने के साथ विधायक बने, अब वे भी बसपा के साथ नहीं हैं.

राकेश तिवारी के बेटे और भाई भी बसपा में रहे, लेकिन अब नहीं हैं. इसके अलावा अन्य कई ब्राह्मण नेता बसपा के टिकट पर सांसद और विधायक बने, लेकिन बाद में बसपा का ही साथ छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों का हाथ थाम लिया. ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी को 20 साल पहले का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दोहरा पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.