दशक भर में बिखर गए BSP के सभी ब्राह्मण नेता; कभी ब्रजेश पाठक से लेकर अनंत मिश्रा तक का रहा रसूख
पार्टी में ब्राह्मण नेता के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा अकेले, कोई बड़ा चेहरा नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 3:44 PM IST
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी ने वर्ष 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफलता पाई थी. बसपा की सरकार बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा था. मायावती ने ब्राह्मण समाज के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान भी दिया था. ब्रजेश पाठक से लेकर नकुल दुबे, राकेश पाण्डेय, रीतेश पाण्डेय, रामवीर उपाध्याय और अनंत मिश्रा जैसे बड़े चेहरे शामिल थे, लेकिन अब पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं बचा है. पार्टी में ब्राह्मण नेता के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा अकेले पड़ गए हैं. बहुजन समाज पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन ब्राह्मण नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी अब उन सभी ने पार्टी से नाता तोड़कर अपने लिए नया स्थान खोज लिया है. जानिए बसपा से निकले या फिर निकाले गए नेता वर्तमान में किस पार्टी में हैं और क्या उनका रसूख अब तक कायम है?
साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बसपा की सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों का विशेष योगदान रहा था, इससे सभी वाकिफ हैं. ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका के चलते ही बसपा सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन पिछले एक से डेढ़ दशक में कई ब्राह्मण नेता, जो कभी बसपा की ताकत थे, अब दूसरे राजनीतिक दलों को मजबूत कर रहे हैं. इन नेताओं में ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी, नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी, राकेश पांडेय समाजवादी पार्टी, रितेश पांडेय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.
बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय का निधन हो चुका है, जबकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जिन अनंत मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाला है, वे बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे. अब बसपा में बड़े ब्राह्मण नेता के नाम पर सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही बचे हैं. बाकी कोई बड़ा ब्राह्मण नेता पार्टी के पास नहीं रह गया है.
इन नेताओं के अलावा दद्दन मिश्रा, राजेश त्रिपाठी, शिव प्रताप मिश्रा, रामू द्विवेदी जैसे तमाम ब्राह्मण नेता भी बसपा से दूर हो चुके हैं. वर्तमान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के करीबी परिजन अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी बसपा के एमएलसी बने थे, वे भी अब भाजपा में हैं. उन्नाव की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. विनय शंकर तिवारी के कई परिजन भी बसपा सरकार में अहम पदों पर रहने के साथ विधायक बने, अब वे भी बसपा के साथ नहीं हैं.
राकेश तिवारी के बेटे और भाई भी बसपा में रहे, लेकिन अब नहीं हैं. इसके अलावा अन्य कई ब्राह्मण नेता बसपा के टिकट पर सांसद और विधायक बने, लेकिन बाद में बसपा का ही साथ छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों का हाथ थाम लिया. ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी को 20 साल पहले का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दोहरा पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
बसपा सरकार में कौन ब्राह्मण नेता क्या रहा
- अनंत कुमार मिश्रा (अंटू मिश्रा): पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी में कद्दावर चेहरा रहे अंटू मिश्रा को मायावती ने
हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बसपा से निष्कासित किया है.
- नकुल दुबे: बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रमुख ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले नकुल दुबे को मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया था. अब वे कांग्रेस पार्टी में हैं.
- रामवीर उपाध्याय: बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय को भी पार्टी का अनुशासन तोड़ने के आरोप में बाहर किया गया था. बाद में उनका पूरा परिवार अन्य दलों में सक्रिय हुआ. रामवीर उपाध्याय का निधन हो चुका है.
- ब्रजेश पाठक: कभी बसपा के टिकट पर सांसद रहे और पार्टी के ब्राह्मण समीकरण का अहम हिस्सा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया. वर्तमान में वे यूपी के डिप्टी सीएम हैं.
- विनय शंकर तिवारी: गोरखपुर के ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी का कुनबा और चिल्लूपार से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी कभी बसपा में काफी महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी बसपा से दूरी बना ली. वे समाजवादी पार्टी के साथ चले गए.
- रितेश पांडेय और राकेश पांडेय: अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे रितेश पांडेय और विधायक रहे राकेश पाण्डेय ने भी बसपा का साथ छोड़ दिया. अब पिता राकेश पाण्डेय समाजवादी पार्टी में हैं तो बेटा रितेश पाण्डेय भारतीय जनता पार्टी में हैं.
इन ब्राह्मण नेताओं ने बनाई दूरी
सीमा उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, गणेश शंकर पांडेय, दद्दन मिश्रा और शिव प्रकाश मिश्रा 'सेनानी' जैसे कई अन्य नेता भी विभिन्न समयों पर बसपा से निष्कासित किए गए या फिर पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो गए.
यह भी पढ़ें: 2027 चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़ा फेरबदल: विनोद तावड़े बने प्रभारी, जगदीश पटेल सह-प्रभारी