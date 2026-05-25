सहारनपुर में ब्राह्मण समाज ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, हनुमान चालीसा पढ़कर किया प्रदर्शन, जिले के 1700 मंदिर रहे बंद
प्रदर्शनकारियों ने कहा, जांच पूरी होने से पहले किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 6:40 PM IST
सहारनपुर : मंदिर के पुजारी पर एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने के विरोध में सोमवार को ब्राह्मण समाज, मंदिरों के पुजारियों और स्वर्ण समाज ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. पूरे परिसर में “जय श्रीराम” और “हनुमान जी महाराज की जय” के नारे लगाए. इस दौरान जिले के 1700 से ज्यादा मंदिरों के कपाट बंद रहे.
सोमवार सुबह से ही शहर और देहात क्षेत्र के अलग-अलग मंदिरों से पुजारी, धर्माचार्य और समाज के लोग जुलूस के रूप में धरना स्थल पहुंचे. कई प्रदर्शनकारी भगवा दुपट्टा और माथे पर तिलक लगाए हुए थे. हाथों में धार्मिक झंडे, पोस्टर और तख्तियां लिए लोग प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचे.
धरना स्थल पर लोगों ने जमीन पर बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. पुजारियों और धर्माचार्यों ने मंच से कहा, हमारे समाज विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है. मंदिरों और पुजारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा.
प्रदर्शन में महिलाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी संख्या रही. कई परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति के समर्थन का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सम्मान की रक्षा का आंदोलन है. लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि जांच में मुकदमे झूठे पाए जाते हैं तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया. एसएसपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही नियंत्रित की गई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी मौके पर मौजूद रहे. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
धरना प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि पुजारी विजय शास्त्री के खिलाफ दर्ज मुकदमों की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समाज न्याय चाहता है और जांच पूरी होने से पहले किसी भी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए. प्रदर्शन की वजह से एसएसपी कार्यालय के आसपास लंबा जाम लग गया. कई घंटों तक मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा.
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