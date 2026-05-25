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सहारनपुर में ब्राह्मण समाज ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, हनुमान चालीसा पढ़कर किया प्रदर्शन, जिले के 1700 मंदिर रहे बंद

ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : मंदिर के पुजारी पर एससी-एसटी और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने के विरोध में सोमवार को ब्राह्मण समाज, मंदिरों के पुजारियों और स्वर्ण समाज ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. पूरे परिसर में “जय श्रीराम” और “हनुमान जी महाराज की जय” के नारे लगाए. इस दौरान जिले के 1700 से ज्यादा मंदिरों के कपाट बंद रहे. सोमवार सुबह से ही शहर और देहात क्षेत्र के अलग-अलग मंदिरों से पुजारी, धर्माचार्य और समाज के लोग जुलूस के रूप में धरना स्थल पहुंचे. कई प्रदर्शनकारी भगवा दुपट्टा और माथे पर तिलक लगाए हुए थे. हाथों में धार्मिक झंडे, पोस्टर और तख्तियां लिए लोग प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचे. ब्राह्मण समाज ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव. (Video Credit; ETV Bharat) धरना स्थल पर लोगों ने जमीन पर बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया. पुजारियों और धर्माचार्यों ने मंच से कहा, हमारे समाज विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है. मंदिरों और पुजारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा.