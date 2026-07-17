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संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने बोकारो डीसी कार्यालय के सामने दिया धरना, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का जताया विरोध

संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने बोकारो डीसी कार्यालय के समक्ष धरना दिया और भरत तिवारी के परिवार को न्याय देने की मांग की.

Brahmin community protest in Bokaro
बोकारो डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे संपूर्ण विप्र समाज के लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 4:20 PM IST

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बोकारो: पिछले दिनों बिहार में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी मारे गए थे. घटना के बाद कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में झारखंड के बोकारो में शुक्रवार को संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने डीसी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान लोगों ने बिहार पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध जताया और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की.

धरना-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन डीसी को सौंपा गया. इस दौरान संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय देने, दोषी पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की .

संपूर्ण विप्र समाज के सदस्यों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान कई अन्य सामाजिक संगठनों के भी लोग मौजूद रहे. धरना में उपस्थित लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई. धरना में उपस्थित लोगों ने बताया कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी धरना दिया जा रहा है.इसी क्रम में संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने बोकारो में भी धरना दिया है.

इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि भरत भूषण तिवारी पिछड़े और दलित समाज के लोगों की आवाज थे. उनकी आवाज को दबाने के लिए फर्जी एनकाउंटर किया गया. इस दौरान लोगों ने जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधा. लोगों ने कहा कि बिहार सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है. जिसके कारण पुलिस कर्मियों के द्वारा इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया. बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है.

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