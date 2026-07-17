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संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने बोकारो डीसी कार्यालय के सामने दिया धरना, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का जताया विरोध

बोकारो डीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे संपूर्ण विप्र समाज के लोग. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: पिछले दिनों बिहार में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी मारे गए थे. घटना के बाद कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में झारखंड के बोकारो में शुक्रवार को संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने डीसी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया. इस दौरान लोगों ने बिहार पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध जताया और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की.

धरना-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन डीसी को सौंपा गया. इस दौरान संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय देने, दोषी पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की .

संपूर्ण विप्र समाज के सदस्यों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान कई अन्य सामाजिक संगठनों के भी लोग मौजूद रहे. धरना में उपस्थित लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई. धरना में उपस्थित लोगों ने बताया कि भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी धरना दिया जा रहा है.इसी क्रम में संपूर्ण विप्र समाज के लोगों ने बोकारो में भी धरना दिया है.