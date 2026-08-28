ETV Bharat / state

श्रावण मास की पूर्णिमा पर विप्रजन का श्रावणी उपाकर्म, 10 औषधियों से पांच घाटों पर हुआ सामूहिक स्नान

अजमेर : सभी तीर्थ के गुरु पुष्करराज में विप्र समाज ने पवित्र सरोवर के घाटों पर सामूहिक रूप से श्रावणी उपाकर्म की धार्मिक परंपरा को निभाया. संकल्प के साथ वैदिक मंत्रोचारण के बीच सैकड़ों विप्रजन ने 10 प्रकार की औषधि और वस्तुओं से स्नान किया. किसी प्रकार के दोष और पाप की निवृत्ति के लिए भी यह स्नान पूर्णिमा के दिन किया जाता है.

पुष्कर सरोवर के पांच घाटों पर वैदिक मंत्र उच्चारण की सुबह से ही गूंज रही. पुष्करराज के जयकारों के साथ सैकड़ों विप्रजन ने वैदिक परंपरा के अनुसार हिमाद्रि संकल्प के साथ श्रावणी उपक्रम किया. वर्ष में एक बार श्रावणी उपक्रम किया जाता है, जो विप्रजन के लिए आवश्यक कर्म है. इस उपाकर्म के माध्यम से जाने अनजाने किए गए पापों का शमन होता है. विप्रजन ही नहीं कोई भी सनातन में आस्था रखने वाला व्यक्ति श्रावणी उपक्रम कर सकता है. श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10 वस्तु और औषधीय से विप्रजन पुष्कर के पवित्र सरोवर के पांच घाटों पर सामूहिक रूप से स्नान किया. स्नान के बाद पूर्वजों को भी याद करते हुए उनके निमित्त तर्पण किया.

पढे़ं. पुष्कर में दक्षिण भारतीय शैली के श्रीरमा वैकुंठनाथ मंदिर का शताब्दी महोत्सव, गुरु की आज्ञा से दो भाइयों ने 1924 में कराया था निर्माण

श्रावणी उपाकर्म के साथ अरुंधति समेत सप्त ऋषियों का भी पूजन : पुष्कर में ब्रह्म सावित्री वेद पीठ के आचार्य पंडित रामप्रसाद शर्मा बताते हैं कि यह विशेष प्रकार का श्रावणी उपाकर्म है, जिसमें प्रायश्चित संकल्प करने के साथ दोष और पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है. इसमें 10 प्रकार की ओषधियों और वस्तु से स्नान किया जाता है. संकल्प लेकर, तीर्थराज पुष्कर का आह्वान किया गया है. वैदिक मंत्रों के बीच स्नान के उपरांत अरुंधति समेत सप्तर्षियों का पूजन किया गया है. साथ यज्ञोपित का पूजन कर नवीन यज्ञोपित को विप्रजन ने धारण किया है. विद्यापीठ के सभी शिक्षक, पूर्व छात्र और वर्तमान में अध्यनरत सभी छात्र भी श्रावणी उपाकर्म में शामिल हुए हैं. प्रधान वराह घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित रविकांत शर्मा बताते हैं कि तीर्थ में वर्ष में एक बार श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना चाहिए. मन, वचन से जाने-अनजाने अनैतिक कर्म हो जाते हैं. उनके शमन के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है.