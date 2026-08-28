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श्रावण मास की पूर्णिमा पर विप्रजन का श्रावणी उपाकर्म, 10 औषधियों से पांच घाटों पर हुआ सामूहिक स्नान

श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10 वस्तु और औषधीय से विप्रजन पुष्कर के पवित्र सरोवर के पांच घाटों पर सामूहिक रूप से स्नान किया.

पवित्र सरोवर के तट पर सामूहिक रूप से हिमाद्रि संकल्प करते विप्रजन
पवित्र सरोवर के तट पर सामूहिक रूप से हिमाद्रि संकल्प करते विप्रजन (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 2:31 PM IST

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अजमेर : सभी तीर्थ के गुरु पुष्करराज में विप्र समाज ने पवित्र सरोवर के घाटों पर सामूहिक रूप से श्रावणी उपाकर्म की धार्मिक परंपरा को निभाया. संकल्प के साथ वैदिक मंत्रोचारण के बीच सैकड़ों विप्रजन ने 10 प्रकार की औषधि और वस्तुओं से स्नान किया. किसी प्रकार के दोष और पाप की निवृत्ति के लिए भी यह स्नान पूर्णिमा के दिन किया जाता है.

पुष्कर सरोवर के पांच घाटों पर वैदिक मंत्र उच्चारण की सुबह से ही गूंज रही. पुष्करराज के जयकारों के साथ सैकड़ों विप्रजन ने वैदिक परंपरा के अनुसार हिमाद्रि संकल्प के साथ श्रावणी उपक्रम किया. वर्ष में एक बार श्रावणी उपक्रम किया जाता है, जो विप्रजन के लिए आवश्यक कर्म है. इस उपाकर्म के माध्यम से जाने अनजाने किए गए पापों का शमन होता है. विप्रजन ही नहीं कोई भी सनातन में आस्था रखने वाला व्यक्ति श्रावणी उपक्रम कर सकता है. श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10 वस्तु और औषधीय से विप्रजन पुष्कर के पवित्र सरोवर के पांच घाटों पर सामूहिक रूप से स्नान किया. स्नान के बाद पूर्वजों को भी याद करते हुए उनके निमित्त तर्पण किया.

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श्रावणी उपाकर्म के साथ अरुंधति समेत सप्त ऋषियों का भी पूजन : पुष्कर में ब्रह्म सावित्री वेद पीठ के आचार्य पंडित रामप्रसाद शर्मा बताते हैं कि यह विशेष प्रकार का श्रावणी उपाकर्म है, जिसमें प्रायश्चित संकल्प करने के साथ दोष और पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है. इसमें 10 प्रकार की ओषधियों और वस्तु से स्नान किया जाता है. संकल्प लेकर, तीर्थराज पुष्कर का आह्वान किया गया है. वैदिक मंत्रों के बीच स्नान के उपरांत अरुंधति समेत सप्तर्षियों का पूजन किया गया है. साथ यज्ञोपित का पूजन कर नवीन यज्ञोपित को विप्रजन ने धारण किया है. विद्यापीठ के सभी शिक्षक, पूर्व छात्र और वर्तमान में अध्यनरत सभी छात्र भी श्रावणी उपाकर्म में शामिल हुए हैं. प्रधान वराह घाट में तीर्थ पुरोहित पंडित रविकांत शर्मा बताते हैं कि तीर्थ में वर्ष में एक बार श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना चाहिए. मन, वचन से जाने-अनजाने अनैतिक कर्म हो जाते हैं. उनके शमन के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है.

10 प्रकार की वस्तु और ओषधियों से स्नान होता है स्नान
10 प्रकार की वस्तु और ओषधियों से होता है स्नान. (ETV Bharat Ajmer)

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पंडित शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म को जानने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रोक्त वर्णित कर्मों को भी निभाया जाए तीन वर्णों के लिए तो यह विशेष है. इसमें 10 विधि स्नान होते हैं, जिसमें आंवला, अपामार्ग, तिल, जौ, चावल, दुर्वा, भी कई प्रकार की अभिमंत्रित औषधियों से स्नान किया जाता है. स्नान बाद श्रावणी उपाकर्म का संकल्प होता है. बाद में सभी पितरों के निमित्त तर्पण करके यज्ञोपित का पूजन कर नवीन यज्ञोपित धारण की जाती है.

धर्म बचेगा तो हम बचेंगे : संत स्वामी वेंकटेश आचार्य ने बताया कि सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन काफी विशेष है. आज श्रावण पूर्णिमा है और श्रावण मास का समापन भी है. साथ ही आज रक्षाबंधन भी है. विप्रजन ही नहीं बल्कि सभी समाज और जातियों के लोगों के लिए भी आज विशेष दिन है. शास्त्रों में वर्ष भर किए गए पाप को लेकर शास्त्रों में क्षमता और प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं. ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए प्रायश्चित का आज बड़ा दिन है और उसके शमन के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है. हिमाद्रि संकल्प के माध्यम से पुष्कर के पवित्र सरोवर के तट पर सभी विप्रजन ने सामूहिक रूप से मिलकर श्रावणी उपाकर्म को संपादित किया है.

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