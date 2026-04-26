ETV Bharat / state

ऐतिहसिक नगरी मल्हार में 2000 साल पुराना ताम्रपत्र मिला, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख मिले

दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए चलाये जा रहे ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिलासपुर के मल्हाल में मिली प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण

2000 year old copper plate
ऐतिहसिक नगरी मल्हार में 2000 साल पुराना ताम्रपत्र मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 26, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: जिले में ज्ञान भारतम अभियान के तहत ऐतिहासिक नगर मल्हार में एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है. यहां रहने वाले संजीव पाण्डेय के निवास पर 3 किलोग्राम से अधिक वजन का एक दुर्लभ ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है. इस पर लगभग 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं.

प्राचीनतम लीपी में से एक ब्राह्मी

यह ताम्रपत्र ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है, जिसका उपयोग मौर्य काल से प्रारंभ होकर कई शताब्दियों तक होता रहा. वहीं पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के साहित्य और शिक्षाओं से जुड़ा रहा है, जिससे इस खोज का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है.

2000 year old copper plate
2000 साल पुराना ताम्रपत्र मिला, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजकीय आदेश या कोई धार्मिक घोषणा?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्राचीन समय में ऐसे ताम्रपत्रों का उपयोग भूमि दान, राजकीय आदेश या धार्मिक घोषणाओं के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किया जाता था. इस ताम्रपत्र का वैज्ञानिक परीक्षण एवं विस्तृत अध्ययन किए जाने पर उस काल की सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए चलाया जा रहा अभियान

ज्ञान भारतम अभियान के तहत यह खोज न केवल मल्हार क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को उजागर करती है, बल्कि शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. दरअसल, संस्कृति मंत्रालय की ओर से ज्ञान भारतम् अभियान के तहत देश की प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

2000 year old copper plate
ज्ञान भारतम अभियान के तहत बिलासपुर के मल्हाल में मिली प्राचीन विरासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राचीन विरासत को सहेजने की तैयारी

संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह पहल गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों को अपनी पुरानी पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उन्हें सामने लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन से जुड़े अमूल्य दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है.

विशेषज्ञों द्वारा पांडुलिपियों की पहचान कर उनका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को सुरक्षित रखा जा सके. यह अभियान न केवल सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि देश की ऐतिहासिक और बौद्धिक संपदा को पुनर्जीवित करने का भी एक सशक्त प्रयास है.

पांडुलिपियों को सहेजने की पहल, कोरिया जिले में ही 93 की पहचान, प्रशासन की अपील- 70 साल से पुराने दस्तावेज करें साझा
प्राचीन विरासत का संरक्षण: 200 साल पुरानी दुर्लभ पाण्डुलिपियां अब युवा पीढ़ी के लिए सुरक्षित
'ज्ञान भारतम मिशन' मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा: पीएम मोदी

TAGGED:

BILASPUR CHHATTISGARH
BRAHMI SCRIPT PALI LANGUAGE
MALHAR BILASPUR
2000 साल पुराना ताम्रपत्र
2000 YEAR OLD COPPER PLATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.