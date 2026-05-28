संभल में 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' कब्जा मुक्त, अब होगा सौंदर्यकरण
जिले के 68 तीर्थ स्थलों में शामिल है ब्रह्म तीर्थ, तालाबों-झीलों को कब्जा मुक्त करने की चल रही कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 1:01 PM IST
संभल: संभल में जिला प्रशासन ने करीब विलुप्त हो चुके एक और तीर्थ को खोज निकाला है. यह 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' है, जो कि जिले के 68 तीर्थों में शामिल है. बुधवार को तहसील संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में इसे कब्जा मुक्त कराया गया. तालाबों और झीलों पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज हो गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद में तालाबों और झीलों का चिन्हांकन कर उन्हें कब्जामुक्त करा सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है.
कल्कि नगरी में पौराणिक तीर्थों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है. प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए संभल के 68 तीर्थों में शामिल 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' को अतिक्रमण मुक्त कराया है. तहसील संभल के हयातनगर क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में राजस्व एवं विकास विभाग की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. एसडीएम निधि पटेल, तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में तालाब की पैमाइश कर ब्रह्मवर्त तीर्थ को कब्जामुक्त कराया गया.
इसके अलावा सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम कंवलपुर सराय में स्थित एक अन्य प्राचीन 'भारती तीर्थ' को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. तीर्थ स्थल की जमीन पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी. एसडीएम निधि पटेल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद में तालाब, झील और नदियों का चिन्हांकन कर उनके सौंदर्यीकरण की कार्यवाही की जा रही है. इसी क्रम में बीते सप्ताह तीन तालाबों और झीलों को कब्जामुक्त कर उनका सौंदर्यीकरण कार्य विकास विभाग द्वारा शुरू कराया गया है.
उन्होंने कहा कि आज हम चौथे स्थल पर पहुंचे हैं. यह गांव मुजाहिदपुर सराय में स्थित लगभग ढाई हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब है, जिसे ‘ब्रह्मवर्त तीर्थ’ के नाम से भी जाना जाता है. यहां कुछ लोगों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया गया था. मौके पर राजस्व और विकास विभाग की टीम मौजूद है, जो चिन्हांकन का कार्य कर रही है. विकास विभाग द्वारा कल से यहां सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा.
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