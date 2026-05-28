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संभल में 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' कब्जा मुक्त, अब होगा सौंदर्यकरण

कब्जामुक्त कराया गया ब्रह्मवर्त तीर्थ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: संभल में जिला प्रशासन ने करीब विलुप्त हो चुके एक और तीर्थ को खोज निकाला है. यह 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' है, जो कि जिले के 68 तीर्थों में शामिल है. बुधवार को तहसील संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में इसे कब्जा मुक्त कराया गया. तालाबों और झीलों पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेज हो गया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर पूरे जनपद में तालाबों और झीलों का चिन्हांकन कर उन्हें कब्जामुक्त करा सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है. इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है. एसडीएम निधि पटेल. (Video Credit; ETV Bharat) कल्कि नगरी में पौराणिक तीर्थों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है. प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए संभल के 68 तीर्थों में शामिल 'ब्रह्मवर्त तीर्थ' को अतिक्रमण मुक्त कराया है. तहसील संभल के हयातनगर क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में राजस्व एवं विकास विभाग की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे. एसडीएम निधि पटेल, तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में तालाब की पैमाइश कर ब्रह्मवर्त तीर्थ को कब्जामुक्त कराया गया.