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सिरोही में केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- आज मनुष्य के सामने जिस तरह के संकट हैं, उसका समाधान भारत के पास है

सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में चल रहे चार दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया. सम्मेलन का समापन 26 अक्टूबर को होगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ब्रह्माकुमारीज की 90 वर्ष की यात्रा से लेकर पर्यावरण, पुरातन संस्कृति, अध्यात्म, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, टेक्नोलॉजी, इतिहास और भारतीय दर्शन पर चर्चा की.उन्होंने कहा कि आज मनुष्य की सोच, कार्य पद्धति और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है. इस दिशा में ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं. ब्रह्माकुमारीज की इस 90 साल की यात्रा में जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर जीवन खपा दिया, उनके प्रति 'मैं सम्मान व्यक्त करता हूं'.