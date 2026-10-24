सिरोही में केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- आज मनुष्य के सामने जिस तरह के संकट हैं, उसका समाधान भारत के पास है
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा-हम डिजिटली रूप से जरूर करीब आए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम एकाकी होते जा रहे हैं.
Published : October 24, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 9:28 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारीज संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में चल रहे चार दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया. सम्मेलन का समापन 26 अक्टूबर को होगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ब्रह्माकुमारीज की 90 वर्ष की यात्रा से लेकर पर्यावरण, पुरातन संस्कृति, अध्यात्म, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य, टेक्नोलॉजी, इतिहास और भारतीय दर्शन पर चर्चा की.उन्होंने कहा कि आज मनुष्य की सोच, कार्य पद्धति और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है. इस दिशा में ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं. ब्रह्माकुमारीज की इस 90 साल की यात्रा में जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर जीवन खपा दिया, उनके प्रति 'मैं सम्मान व्यक्त करता हूं'.
देशों के बीच आपसी विश्वास कम हुआ: शेखावत ने कहा कि आज पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चुनौतियों से गुजर रहा है. विश्व के अनेक देश अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में लगे हैं. पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है. देशों के बीच आपसी विश्वास कम हुआ है. हम पर्यावरण के संकट के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो?.
पढ़ें: केंद्रीय मंत्री शेखावत का गहलोत पर पलटवार, बोले, 'विपक्ष में बैठने से देश को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता'
वास्तविक जीवन में हम एकाकी होते जा रहे हैं: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा- हम डिजिटली रूप से जरूर करीब आए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम एकाकी होते जा रहे हैं. यहां विचारणीय प्रश्न है कि जिस गति से बाहरी परिवर्तन हो रहे हैं, क्या उस गति से आंतरिक परिवर्तन हो रहा है?. हमारे परिवार, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़े यह प्रश्न सबके लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं. फिर चाहे पॉलिटिकल, सोशल या स्प्रीचुअल लीडरशिप हो, सभी के सामने आज यह प्रश्न हैं. सभी मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं. लोगों में धैर्य की कमी हो रही है. संवाद की कमी हो रही है.संवाद के माध्यम बढ़ गए हैं, लेकिन संवाद का स्तर बहुत उथला हो गया है.
बड़े मानसिक दबाव से गुजर रहा है समाज: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास ज्ञान के विशाल स्रोत हो गए हैं, लेकिन दूसरों के दुख-तकलीफ को समझने और उसे कम करने में निश्चित रूप से कहीं कमी आई है. हर कोई सफलता के शिखर को छूना चाहता है, लेकिन समाज बड़े मानसिक दबाव से गुजर रहा है. लोगों में वैचारिक असंतुलन पैदा हुआ है. आज संवेदनशील विश्व की आवश्यकता है. आज आवश्यकता है जिम्मेदार और शांतिपूर्ण विश्व के सृजन और निर्माण की, जहां प्रगति के साथ-साथ मानवीय गरिमा और उसके भावों को भी संतुलित और सुरक्षित रखा जा सके.
पढ़ें: यूजीसी गाइडलाइन: शेखावत बोले, 'सांसदों की कमेटी ने बनाए नियम, विपक्ष के पास थी अध्यक्षता, मेरा बोलना उचित नहीं'
ब्रह्माकुमारीज को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा-ब्रह्माकुमारीज की 90 साल की यात्रा उस संकल्प की यात्रा है, जिसने लाखों परिवारों के जीवन में सद्भाव का जागरण किया. एक ऐसी संस्था जिसने विदेशों में जाकर भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों को प्रसारित किया. राजयोगी भाई-बहनों ने अपना जीवन समर्पित करके कितने लोगों और परिवारों को सोचने का संस्कार दिया है. नवदशकोत्सव का अवसर हम सभी को एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर है.
भारत की ज्ञान परंपरा ने हमेशा विश्व को राह दिखाई है: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा- आज मनुष्य के सामने जिस तरह से संकट है, उसका समाधान किसी के पास है तो वह भारत के पास है. भारत की ज्ञान परंपरा, दर्शन और आध्यात्मिक चेतना ने जब भी जरूरत पड़ी है तो पूरे विश्व को राह दिखाई है. आज से हजारों साल पहले जब यजुर्वेद लिखा गया था, तब ऋषि-मुनियों ने कल्पना की थी कि हमारे पर्यावरण, वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और प्राणियों में शांति हो. आज कहीं शांति का समाधान है तो वह शांति मंत्र में समाहित है. 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः' सिर्फ एक मंत्र नहीं, हमारी संस्कृति है. भारत की सभ्यताओं को मिटाने की कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति आज भी सदियों से खड़ी है और सदा रहेगी. विश्व का कल्याण केवल भारत की चेतना, संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से ही हो सकता है.
पढ़ें: CM भजनलाल की तारीफ: शेखावत बोले- दबावों और चुनौतियों के बीच कई साहसिक फैसले लिए
मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी ने कहा- हम जैसी जो कन्याएं घर से निकलना नहीं चाहती थीं, उन्हें ब्रह्मा बाबा ने देश-विदेश भेजा. इसमें न केवल आध्यात्मिकता है, बल्कि विश्व कल्याण की भावना है. हम लोग बहुत साल से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं. विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर ब्रह्माकुमारीज सेवाएं कर रही है.
पढ़ें: गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान EWS में विसंगतियों के समाधान के लिए प्रयासरत, डोटासरा पर कही ये बात