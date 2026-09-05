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डगर कठिन लेकिन उद्देश्य है बड़ाः जान जोखिम में डाल शिक्षा की रोशनी फैला रहे शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा

कोडरमा के ब्रह्मदेव शर्मा पिछले 19 सालों से दूर-दराज इलाके में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बारिश में नदी पार कर स्कूल जाते हैं.

TEACHERS DAY SPECIAL
नदी पार करते शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 2:44 PM IST

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कोडरमाः शिक्षक दिवस के मौके पर हम एक ऐसे शिक्षक के बारे में बात करेंगे जो शिक्षा की ज्योति जगाने के साथ-साथ पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कोडरमा के जरगा पंचायत के झरखी स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सपहा की. यह विद्यालय घने जंगलों के बीच बिल्कुल सुदूरवर्ती इलाके में बसा हुआ है और यहां आने जाने के लिए ग्रामीणों को नदी पार करना पड़ता है. यही वजह है कि बरसात के दिनों में यह गांव टापू बन जाता है. वहीं यहां उत्क्रमित प्रार्थमिक विद्यालय के शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां बच्चों को शिक्षा देने पहुंचते हैं क्यूंकि इस इलाके में ब्रह्मदेव शर्मा ही इकलौते शिक्षक हैं जिनपर इलाके के बच्चों का भविष्य टिका है.

जानकारी देते शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा (Etv Bharat)

विद्यार्थी बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं

प्रखंड मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय तक पहुंचने के लिए ब्रह्मदेव शर्मा को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. प्रतिदिन सुबह ब्रह्मदेव शर्मा अपनी मोटरसाइकिल से सपहा के लिए निकलते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाते हैं क्यूंकि आगे है वृंदाहा नदी. पानी की तेज धारा में पैदल जाना भी मुश्किल से होता है. शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा अपने बैग से हाफ पैंट निकालते हैं और कपड़े बदल कर एक हाथ में जूता और दूसरे हाथ में अपना बैग लेकर नदी में उतर जाते हैं. कमर से ऊपर तक पानी में घुसने के बाद वे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर काफी जद्दोजहद के बाद विद्यालय पहुंचते हैं, जहां बच्चे उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं.

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नदी पार करते ब्रह्मदेव शर्मा (Etv Bharat)
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घने जंगल से गुजरते शिक्षक ब्रह्मदेव शर्मा (Etv Bharat)

बाधाओं के चलते भी नहीं लेते हैं छुट्टी

ब्रह्मदेव शर्मा ने बताया कि वे पिछले 19 वर्षों से लगातार इस विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते आ रहे हैं और यहां वह एक मात्र शिक्षक हैं. इतने वर्षों से लगातार सेवा देते रहने के कारण इनका इस विद्यालय और यहां के बच्चों से एक विशेष लगाव हो गया है. वह कहते हैं कि बरसात के समय करीब तीन महीने विद्यालय पहुंचने में उन्हें काफी परेशानी होती है. वे चाहते तो आवागमन में आने वाली बाधाओं का हवाला देकर अवकाश पर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

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कक्षा में पढ़ाते ब्रह्मदेव शर्मा (Etv Bharat)
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कक्षा में पढ़ते बच्चे (Etv Bharat)

एक जिम्मेदारी समझकर शिक्षा दे रहे हैं

ब्रह्मदेव शर्मा ने कहा कि वह इस नौकरी को महज पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं क्यूंकि इलाके के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य उन्हीं के हाथों में है. यही कारण है कि वह इन सारी कठिनाइयों को पार कर पिछले 19 वर्षों से सुदूरवर्ती इलाके में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं.

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Last Updated : September 5, 2026 at 2:44 PM IST

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