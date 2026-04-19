ETV Bharat / state

भगवान परशुराम जन्मोत्सव: धमतरी में ‘ब्रह्म गर्जना रैली’ का आयोजन, श्रद्धा और उत्साह से गूंजा शहर

रैली शहर के जिन-जिन इलाकों से होकर गुजरी, वहां-वहां पर उसका जोरदार स्वागत किया गया.

LORD PARASHURAMA BIRTHDAY 2026
भगवान परशुराम जन्मोत्सव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 19, 2026 at 7:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव को भव्य महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन इस मौके पर किया गया. समाज की ओर से “ब्रह्म गर्जना रैली” आकर्षण का केंद्र रही. जिसमें समाज के हर वर्ग ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

रैली की शुरुआत शहर के रिसाईपारा भगवान परशुराम मंदिर से हुई, जहां विधिवत पूजा-अर्चना के बाद बाइक रैली को रवाना किया गया. जैसे ही रैली आगे बढ़ी, “जय परशुराम” के नारों से पूरा शहर गूंज उठा. बड़ी संख्या में युवा अपने दोपहिया वाहनों के साथ इस रैली में शामिल हुए, वहीं बुजुर्गों और महिलाओं की भी सक्रिय सहभागिता इस आयोजन देखने को मिली.

भगवान परशुराम जन्मोत्सव (ETV Bharat)

भगवान परशुराम जन्मोत्सव निकाली गई रैली

युवा के द्वारा निकाली गई भव्य रैली शहर के प्रमुख मार्गों, रिसाईपारा, आमातालाब रोड, अंबेडकर चौक, रत्नाबांधा चौक, मकई चौक, सदर बाजार और रामबाग से होकर गुजरी. पूरे मार्ग में लोगों ने जगह-जगह रैली का स्वागत किया, जिससे माहौल और भी उत्सवमय हो गया. जगह-जगह पुष्पवर्षा और जलपान की व्यवस्था भी समाज विशेष के द्वारा की गई. रैली का समापन विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में हुआ, जहां सभी समाजजन के लोग एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. रैली की विशेषता यह रही कि इसमें शामिल युवा वर्ग सफेद पोशाक में एकरूपता और अनुशासन का संदेश देते नजर आए, जबकि महिलाओं ने भगवा रंग के परिधान धारण कर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया.

LORD PARASHURAMA BIRTHDAY 2026
भगवान परशुराम जन्मोत्सव (ETV Bharat)

डीजे की धुन पर भक्ति गीतों के साथ झूमते-गाते समाजजन पूरे मार्ग में आकर्षण का केंद्र बने रहे. इस पूरे आयोजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त रही, जिससे रैली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई.

समाज की ओर से आयोजित होंगे आज भी कई कार्यक्रम

ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आगामी दिनों में भी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है. भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर तहसील ब्राह्मण समाज धमतरी द्वारा समाज भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम का 19 अप्रैल को सोरिद नगर स्थित शीतला मंदिर के पास संपन्न होगा.

सेमरा पंचायत में सियासी संग्राम, 17 पंचों के अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद सरपंच कविता ध्रुव ने बचाई कुर्सी

धमतरी में बजरंग दल का 'जिहादी मानसिकता' का फूंका पुतला, 'कॉर्पोरेट जिहाद' मामले में सौंपा ज्ञापन

धमतरी में लाखों का बकाया बना बवाल, पेट्रोल पंप पर खड़े होकर निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मेयर पर साधा निशाना

TAGGED:

DHAMTARI
ब्रह्म गर्जना रैली
LORD PARASHURAMA TEMPLE
RISAIPARA
LORD PARASHURAMA BIRTHDAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.