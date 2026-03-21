करोड़ों का प्रोजेक्ट सवालों में घिरा, इस वजह से नारायणपुर के किसान हुए नाराज
किसानों की दलील है कि जब योजना हमारे लिए है, तो हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर काम होना चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 1:54 PM IST
आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
नारायणपुर: बस्तर में जैसे-जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे विकास के कामों में तेजी लाई जा रही है. किसानों के जो खेत पानी को तरस रहे थे, उन खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना जल संसाधन विभाग ने बनाई. योजना पर तेजी से काम भी चल रहा है. लेकिन अब जल संसाधन विभाग के काम पर किसानों ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. किसानों का कहना है कि जो नहर बनाया जा रहा है, उसकी गहराई खेत से इतनी नीचे हैं कि खेत के ऊपर पानी लाना कुआं खोदने के बराबर है.
सिचाई योजना पर सवाल
दरअसल, ग्राम ब्रह्बेड़ा में जल संसाधन विभाग की ओर से सिचाई योजना पर काम किया जा रहा है. योजना को पूरा किए जाने में करीब 3 करोड़ की लागत आएगी. किसानों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग योजना के तहत जो काम कर रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा. घटिया निर्माण और तकनीकी खामियों की वजह से किसानों को योजना का पूरा-पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा आने वाले दिनों में यहां के सभी किसानों को भुगतना पड़ सकता है.
विभाग की ओर से पूर्व में दावा किया गया है कि करीब 50 से ज्यादा किसानों को इस सिचाई योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन गांव वाले बताते हैं कि योजना का लाभ मिलने की बात तो दूर उल्टे उनको नुकसान ज्यादा होगा. हां इतना जरूर है कि कुछ किसान ही सिचाई योजना का लाभ उठा पाएंगे.
हमारे खेत इतनी ऊंचाई पर हैं और नहर का पानी इतना नीचे है. ऐसे में खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा ये इनको बताना चाहिए: लक्ष्मीनाथ कुमेटी, कृषक
मोटर के जरिए भी ये संभव नहीं हो पाएगा. व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए थी कि पानी अपने आप खेतों तक पहुंचे: सोनू राम कुमेटी, कृषक
ये बड़ी लापरवाही का मामला है. हम चाहते हैं कि परियोजना में किए जा रहे कामों की जांच हो और जहां खामियां हैं, उसे दूर किया जाए: सुनील कुमार दुग्गा, कृषक
ग्राम ब्रह्बेड़ा में चल रहा नहर निर्माण का कार्य
गांव वाले बताते हैं कि ब्रह्बेड़ा में निर्माणाधीन नहर परियोजना का उद्देश्य लगभग 110 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करना है. लेकिन परियोजना के मध्य हिस्से में आने वाले 20 से अधिक किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके खेतों तक पानी पहुंच पाएगा या नहीं. किसानों का आरोप है कि नहर का निर्माण ग्राउंड लेवल से 8 से 10 फीट नीचे किया जा रहा है, जिससे उनके खेतों तक पानी पहुंचना संभव नहीं है. और तो और नहर को जमीन के स्तर से लगभग 10 फीट नीचे तैयार किया जा रहा है. इससे पूरी संरचना की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
किसानों ने उठाए निर्माण कार्य पर सवाल
गांव वाले बताते हैं, नहर के किनारे बनाए गए ड्रेनेज आउटलेट, जो किसी छोटी पुल जैसी संरचना है, उसे भी ग्राउंड लेवल से करीब 7 फीट नीचे बनाया जा रहा है. किसानों का कहना है कि इस तरह का निर्माण न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि भविष्य में जलभराव और मिट्टी भरने जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है. किसानों का आरोप है कि कई स्थानों पर नहर की कंक्रीट ढलाई में अभी से दरारें आ चुकी हैं, जो निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उनका कहना है कि जिस उद्देश्य से परियोजना शुरू की गई थी, वह उससे भटकती नजर आ रही है.
जल संसाधन विभाग का दावा
किसानों के आरोपों पर जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर ने कहा, 58 चैन से 63 चैन तक का “बेड प्रोफाइल” ग्राउंड प्रोफाइल की तुलना में वहां का जमीन का स्तर ऊंचा है. इसी वजह से उस हिस्से में नहर का निर्माण कटिंग कर नीचे किया जा रहा है. जिन किसानों के खेत इस लो-लेवल क्षेत्र में हैं, उन्हें 52 चैन से पहले ही कुलाप (आउटलेट) देकर ऊपरी हिस्से से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सभी किसानों तक पानी पहुंच सकेगा. गहरे में बन रही नहर को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि बाद में नहर के किनारों पर बने मिट्टी के वाल को काटकर ढलान (स्लोप) तैयार किया जाएगा, जिससे मिट्टी अंदर नहीं गिरेगी.
जो खामियां सामने आएंगी उनको दूर किया जाएगा: विभाग
गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर सब इंजीनियर का कहना है कि जहां-जहां दरारें आई हैं, वहां रिपेयर का काम किया जा रहा है और निर्माण कार्य तकनीकी मानकों के अनुसार ही किया जा रहा है. विभाग की ओर से दी गई सफाई के बावजूद किसानों के मन में असंतोष बना हुआ है. उनका कहना है कि क्षेत्र पहाड़ी और कृषि प्रधान है, जहां तेज बारिश के दौरान गहरी नहर में मिट्टी और पानी भरने की आशंका बनी रहेगी, जिससे पूरी योजना प्रभावित हो सकती है.
किसानों ने की जांच की मांग
गांव वालों का कहना है कि करोड़ों की इस नहर परियोजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन जबतक तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया जाता तबतक इसका फायदा उनको मिलता नहीं दिखाई दे रहा है. गांव वाले चाहते हैं कि परियोजना कार्य की जांच कराई जाए और खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए.
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