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जेल के कैदियों के हाथों बनी ब्रेसलेट जैसी गोबर की राखी, राशि के अनुसार चुनने का भी विकल्प

जिन हाथों को समाज अक्सर सिर्फ अपराध से जोड़कर देखता है. वही हाथ अब राखी और पर्यावरण से जुड़ा संदेश दे रहे हैं.

Bracelet style Rakhis made of cow dung
ब्रेसलेट जैसी गोबर की राखी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 9:06 PM IST

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जयपुर: जिस तरह से बदलते दौर में डिमांड के मुताबिक मार्केट चलता है, राखी ने भी इसी डिमांड के मुताबिक अपना रूप अख्तियार कर लिया है. अब बाजार में रेशमी धागे और चाइनीज चकाचौंध वाली राखी की जगह इको फ्रेंडली राखी ब्रेसलेट ने ले ली है. बााजारों में इन दिनों तरह-तरह के डिजाइन और कार्टून वाली राखियां मिल रही है. इस बीच गाय के गोबर से बनी राखियां भी चर्चा में हैं. इनमें राशि के हिसाब से तैयार राखियां भी शामिल हैं.

नीमच जेल के कैदियों का कमाल: सबसे खास बात ये है कि इसे बनाने वाले कोई बड़े कारीगर नहीं, बल्कि जेल के कैदी हैं. इन राखियों के निर्माता भीमराज शर्मा का कहना है कि ये राखियां राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नीमच जेल के कैदियों द्वारा बनाई गई हैं. ये राखी बनाने के लिए कैदियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हीं के हाथों ये गोबर की राखियां तैयार हो रही हैं. कई राखियों में बीज भी डाला जाता है ताकि त्योहार के बाद इसे मिट्टी में डालने पर पौधा उग सके.

राखी निर्माता ने बताई इन राखियों की खासियत... (ETV Bharat Jaipur)

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पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वदेशी का संदेश: जिन हाथों को समाज अक्सर सिर्फ अपराध से जोड़कर देखता है, वही हाथ अब राखी और पर्यावरण से जुड़ा एक नया संदेश तैयार कर रहे हैं. राखी अब ब्रेसलेट जैसी भी तैयार की जा रही है जो पहनने में काफी स्टाइलिश नजर आती हैं. शर्मा का कहना है कि गाय के गोबर से तैयार ये राखी स्थानीय संसाधन और भारतीय परंपरा से जुड़ी हैं. इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वदेशी का संदेश भी दिया गया है.

Cow-dung rakhis available in various designs
कई तरह की डिजाइन में उपलब्ध गोबर की बनी राखियां (ETV Bharat Jaipur)

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Cow-dung Rakhis based on zodiac signs
राशि के अनुसार गोबर की बनी राखी (ETV Bharat Jaipur)

राशि के हिसाब से राखी: भीमराज का कहना है कि गोबर को आमतौर पर लोग बेकार समझ लेते हैं. लेकिन इस प्रयोग में इसी गोबर को कच्चे माल में बदला गया है. गोबर से कागज और दूसरे उत्पाद बनाने के बाद राखी तैयार की जा रही है. खास बात यह है कि आपकी राशि के अनुसार भी इन राखियों को तैयार किया गया है. इसमें 12 राशियों के हिसाब से राशि-रत्न वाले डिजाइन जोड़े गए हैं. साथ ही नजरबट्टू का पारंपरिक कॉन्सेप्ट भी इसमें शामिल किया गया है. राखी को सिर्फ पारंपरिक धागे तक सीमित नहीं रखा गया है. इसे ब्रेसलेट का रूप भी दिया गया है, ताकि युवा इसे रक्षाबंधन के बाद भी पहन सकें.

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कैदियों के हाथ से बनी राखियां
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