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बरेली में चोर के पेट से दो दिन बाद निकला चांदी का ब्रेसलेट, पुलिस ने बरामदगी के लिए अपनाया ये तरीका

बरेली : बारादरी पुलिस ने चोरी के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. चोरी की वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए चांदी का ब्रेसलेट निगल लिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी चाल ज्यादा देर नहीं चल सकी.

सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया, 30 मार्च की रात सम्राट अशोक नगर में एक घर में दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोर बुलेट बाइक, चांदी का ब्रेसलेट (42 ग्राम) और दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से संदिग्ध का हुलिया मिलान किया और हजियापुर निवासी सिकंदर उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पुलिस को शक हुआ कि चोरी का ब्रेसलेट उसने निगल लिया है. इसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे में उसके पेट में ब्रेसलेट होने की पुष्टि हुई.