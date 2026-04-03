ETV Bharat / state

बरेली में चोर के पेट से दो दिन बाद निकला चांदी का ब्रेसलेट, पुलिस ने बरामदगी के लिए अपनाया ये तरीका

आरोपी सिकंदर ने गिरफ्तारी के दौरान 42 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट निगल लिया था. डॉक्टरों ने दवा देकर निकाला.

अस्पताल में भर्ती आरोपी सिकंदर.
अस्पताल में भर्ती आरोपी सिकंदर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : बारादरी पुलिस ने चोरी के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया. चोरी की वारदात के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए चांदी का ब्रेसलेट निगल लिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उसकी चाल ज्यादा देर नहीं चल सकी.

सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया, 30 मार्च की रात सम्राट अशोक नगर में एक घर में दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। चोर बुलेट बाइक, चांदी का ब्रेसलेट (42 ग्राम) और दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

जांच के दौरान पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से संदिग्ध का हुलिया मिलान किया और हजियापुर निवासी सिकंदर उर्फ छोटा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पुलिस को शक हुआ कि चोरी का ब्रेसलेट उसने निगल लिया है. इसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्स-रे में उसके पेट में ब्रेसलेट होने की पुष्टि हुई.

आरोपी पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा और शौच के लिए जाने से बचता रहा. डॉक्टरों की देखरेख में उसे दवा दी गई, जिसके बाद दो दिन के इंतजार के बाद आरोपी ने शौच किया. पुलिस ने निगरानी में ब्रेसलेट बरामद कर लिया.

सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया, सम्राट अशोक नगर में हुई चोरी मामले में आरोपी सिकंदर और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही चोर द्वारा निगला गया ब्रेसलेट भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें : 6 दिन, 121 नंबर कमरा और केवल आश्वासन: इटावा अस्पताल की इस लापरवाही का ज़िम्मेदार कौन ?

TAGGED:

BRACELET FOUND IN THIEF STOMACH
THIEF STOMACH BRACELET FOUND
BAREILLY NEWS
चोर के पेट में मिला ब्रेसलेट
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.