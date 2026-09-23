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बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द, जल्द घोषित होगी नई तारीख

दरअसल, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मई को दो पालियों में किया गया था. परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट वायरल होने के दावे सामने आने लगे थे. परीक्षा में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी अभ्यर्थियों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद सोशल मीडिया पर प्रश्न और ओएमआर शीट से जुड़ी तस्वीरें और सामग्री वायरल होने लगी. इसे लेकर अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे थे.

पटना: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस अवर निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. 1799 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. आयोग ने आज बुधवार को इससे संबंधित आधिकारिक सूचना जारी की है. आयोग के मुताबिक परीक्षा की नई तिथि के संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने को कहा गया है.

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 19 जून को इस मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया था. परिणाम में कुल 10,759 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. इसके बाद परीक्षा में कथित गड़बड़ी और प्रश्नपत्र तथा ओएमआर शीट वायरल होने के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग तेज कर दी. पटना समेत कई जगहों पर छात्रों ने आंदोलन किया. पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे.

अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों की मांग पर मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके बाद परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था. वहीं, दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की ओर से भी पूरे मामले की जांच की जा रही थी. शुरुआती जांच में परीक्षा के संचालन और इससे जुड़े मामले में कई त्रुटियां सामने आने के बाद अब आयोग ने 27 मई को आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है.

परीक्षा रद्द होने के बाद अब 1799 पदों के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा की तिथि की जानकारी अलग से दी जाएगी. ऐसे में सफल घोषित किए गए 10,759 अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के बीच भी अब आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.

प्रख्यात शिक्षक गुरु रहमान ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर कहा कि सरकार ने भले ही देर से फैसला लिया है, लेकिन दुरुस्त फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि इससे योग्य अभ्यर्थियों के हक की हकमारी नहीं होगी. गुरु रहमान ने यह भी कहा कि इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और प्रश्नपत्र व ओएमआर शीट वायरल होने के पीछे जो लोग शामिल थे या जिनकी मिलीभगत से यह सब हुआ, उनकी पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में मौजूदा नियमों के तहत दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल न उठें.