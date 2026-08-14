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बिहार TRE-4 में बदला परीक्षा पैटर्न, अब पीटी के बाद होगा मेंस

पटना: बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 को लेकर अहम जानकारी जारी की है. चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में इस बार चयन प्रक्रिया पहले की तुलना में अलग होगी. टीआरई-4 में अभ्यर्थियों को दो चरणों की लिखित परीक्षा से गुजरना होगा.

शिक्षक बहाली परीक्षा का पैटर्न बदला: पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी होगी और इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. आयोग के संशोधित कैलेंडर में टीआरई-4 के लिए 32388 पदों का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स की परीक्षा 25 अक्टूबर को आयोजित करने की जानकारी दी गई है.

TRE-1, 2 और 3 से अलग होगा इस बार चयन: टीआरई-4 से पहले बिहार में शिक्षक भर्ती के तीन चरण आयोजित किए जा चुके हैं. टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 में अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. अभ्यर्थी एक परीक्षा में शामिल होते थे और उसी के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट तैयार कर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती थी.

यानी अलग से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का चरण नहीं था. अब टीआरई-4 में बीपीएससी ने चयन प्रक्रिया को दो स्तरों में करने का प्रावधान किया है. पहले प्रीलिम्स के जरिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग होगी और इसके बाद सफल अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में शामिल होंगे.

32388 पदों पर होगी भर्ती: बीपीएससी के संशोधित परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 के लिए 32388 पदों का उल्लेख किया गया है. इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से भी 32388 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी.

उपलब्ध विवरण के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से 10 के लिए 3877 पद और कक्षा 11 से 12 के लिए 16101 पद शामिल हैं. यानी सबसे अधिक पद उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए हैं.