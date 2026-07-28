BPSC TRE-3 पेपर लीक: MBBS डॉक्टर गिरफ्तार, 30 अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ाने का आरोप
BPSC TRE-3 पेपर लीक मामले में EOU ने संजीव मुखिया गैंग से जुड़े MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया, अब तक 296 गिरफ्तारियां. पढ़ें
Published : July 28, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 4:07 PM IST
पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) पेपर लीक मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने एमबीबीएस डॉक्टर डॉ. मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. आर्थिक अपराध थाना में दर्ज मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर 27 जुलाई 2026 को यह गिरफ्तारी की गई.
पेपर लीक गिरोह के संपर्क में था आरोपी: जांच एजेंसी का दावा है कि ''आरोपी परीक्षा पेपर लीक गिरोह के संपर्क में था और अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले कथित तौर पर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल था.'' आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, यह मामला 16 मार्च 2024 को दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-06/2024 से संबंधित है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट 2000 तथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत जांच की जा रही है.
चयन प्रक्रिया प्रभावित करने की साजिश: गिरफ्तार डॉ. मनीष कुमार जहानाबाद जिले के परसबीघा थाना क्षेत्र के नेहालपुर गांव के रहने वाले हैं. जांच में सामने आया है कि डॉ. मनीष कुमार की पहले से डॉ. शिव के साथ मित्रता थी. डॉ. शिव जांच परीक्षा गिरोह के सरगना संजीव मुखिया का पुत्र है. आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, इसी नेटवर्क के माध्यम से बीपीएससी TRE-3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक कर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश रची गई थी.
प्रत्येक अभ्यर्थी के बदले 50 हजार का वादा: जांच एजेंसी का आरोप है कि योजना के तहत डॉ. मनीष कुमार को प्रत्येक अभ्यर्थी की सेटिंग के बदले 50 हजार रुपये देने का वादा किया गया था. आरोप है कि 15 मार्च 2024 को आयोजित TRE-3 परीक्षा से दो-तीन दिन पहले मनीष ने करीब 30 अभ्यर्थियों को पटना से आरक्षित वाहन के जरिए हजारीबाग स्थित कोहिनूर होटल पहुंचाया. वहां कथित तौर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पढ़ाया गया, ताकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. अभ्यर्थियों को होटल में छोड़ने के बाद डॉ. मनीष वापस पटना लौट आए थे.
2021 में पूरी की पढ़ाई: आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, ''डॉ. मनीष कुमार ने वर्ष 2021 में नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने कैमूर जिले में चिकित्सक के रूप में भी सेवा दी. फिलहाल, वह सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था.''
अब तक 296 आरोपियों की गिरफ्तारी: EOU ने बताया कि ''TRE-3 पेपर लीक मामले में अब तक कुल 296 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.'' एजेंसी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गिरोहों और इससे आर्थिक लाभ कमाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.
अन्य पहलुओं की गहन जांच जारी: वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले के अन्य पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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