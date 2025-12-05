ETV Bharat / state

कंफ्यूजन में कर दी गई BPSC शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या, इस महिला को मारने आए थे अपराधी

अररिया: बीपीएससी शिक्षिका शिवानी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक महिला समेत दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. शूटरों को महिला ने किसी और शिक्षिका को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन कन्फ्यूजन में शिवानी की हत्या कर दी गई.

किसी और की जगह शिवानी को मारी गोली: एसपी अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में कई अहम खुलासे किए हैं. उन्होंने जानकारी दी है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो अपराधियों की पहचान की गई है. दोनों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि 3 दिसंबर को उन्होंने ही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

"अपराधियों को किसी और शिक्षिका की हत्या करनी थी. भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है. फारबिसगंज के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक की पत्नी को उस शिक्षिका के साथ पति के अवैध संबंधों का शक था. पत्नी ने ही राजा नाम के अपराधी को सुपारी देकर शिक्षिका को रास्ते से हटाने के लिए कहा था."- अंजनी कुमार, एसपी

शिवानी वर्मा हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

एक ही रूट से स्कूल जाती थीं दोनों: एसपी ने बताया कि जिस महिला की सुपारी दी गई थी वह भी उसी रूट से स्कूटी पर सवार होकर आती-जाती थी, जिस रास्ते से शिवानी जाती थी. अपराधियों को दूसरी शिक्षिका को मारने के लिए लोकेशन दिया गया था. दोनों अपराधी पहले से उस रूट पर शिक्षिका का इंतजार कर रहे थे. जिस शिव मंदिर के पास घटना हुई है, वहां से दोनों स्कूल (भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय और कन्हैली +2 उत्क्रमित हाई स्कूल) जाने का रास्ता है. जैसे ही अपराधियों ने स्कूटी देखी, शिक्षिका पर गोली चला दी.

घटना के एक दिन पहले की गई थी रेकी: राजा और छोटू के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए 03 लाख रूपये में मारूफ और सोहैल को सुपारी दी गयी. सुपारी के दौरान ही उस शिक्षिका का नाम, स्कूटी, गुजरने का मार्ग और समय बताया गया था. घटना के एक दिन पहले मारूफ और सोहैल ने तय जगहों की रेकी भी की थी. घटना वाले दिन दोनों ने किसी से बाइक ली थी.