कंफ्यूजन में कर दी गई BPSC शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या, इस महिला को मारने आए थे अपराधी
BPSC शिक्षिका हत्याकांड में फिर नया मोड़ आ गया. अपराधी किसी और शिक्षिका को मारने आए थे लेकिन गलती से शिवानी की हत्या कर दी.
Published : December 5, 2025 at 7:31 PM IST
अररिया: बीपीएससी शिक्षिका शिवानी हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक महिला समेत दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. शूटरों को महिला ने किसी और शिक्षिका को मारने के लिए सुपारी दी थी, लेकिन कन्फ्यूजन में शिवानी की हत्या कर दी गई.
किसी और की जगह शिवानी को मारी गोली: एसपी अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में कई अहम खुलासे किए हैं. उन्होंने जानकारी दी है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो अपराधियों की पहचान की गई है. दोनों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि 3 दिसंबर को उन्होंने ही शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
"अपराधियों को किसी और शिक्षिका की हत्या करनी थी. भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है. फारबिसगंज के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक की पत्नी को उस शिक्षिका के साथ पति के अवैध संबंधों का शक था. पत्नी ने ही राजा नाम के अपराधी को सुपारी देकर शिक्षिका को रास्ते से हटाने के लिए कहा था."- अंजनी कुमार, एसपी
एक ही रूट से स्कूल जाती थीं दोनों: एसपी ने बताया कि जिस महिला की सुपारी दी गई थी वह भी उसी रूट से स्कूटी पर सवार होकर आती-जाती थी, जिस रास्ते से शिवानी जाती थी. अपराधियों को दूसरी शिक्षिका को मारने के लिए लोकेशन दिया गया था. दोनों अपराधी पहले से उस रूट पर शिक्षिका का इंतजार कर रहे थे. जिस शिव मंदिर के पास घटना हुई है, वहां से दोनों स्कूल (भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय और कन्हैली +2 उत्क्रमित हाई स्कूल) जाने का रास्ता है. जैसे ही अपराधियों ने स्कूटी देखी, शिक्षिका पर गोली चला दी.
घटना के एक दिन पहले की गई थी रेकी: राजा और छोटू के द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए 03 लाख रूपये में मारूफ और सोहैल को सुपारी दी गयी. सुपारी के दौरान ही उस शिक्षिका का नाम, स्कूटी, गुजरने का मार्ग और समय बताया गया था. घटना के एक दिन पहले मारूफ और सोहैल ने तय जगहों की रेकी भी की थी. घटना वाले दिन दोनों ने किसी से बाइक ली थी.
छुट्टी पर रहने के कारण बच गई जान: घटना को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से दोनों अभियुक्त खाब्दह-दरगाहीगंज होते हुए NH से फरार हो गये और घटना में प्रयुक्त बाइक शाहनवाज को लौटा दिया. साजिश के तहत जिस शिक्षिका की सुपारी दी गयी थी, वो उस दिन अवकाश में थी.
बाइक, मोबाइल जब्त: गिरफ्तार अभियुक्त मो. मारूफ के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त यामाहा की FZ बाइक और घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है. घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त मो सोहैल सहित मुख्य साजिशकर्ता महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है. लाइनर का भी पता लगाया जा रहा है.
गोली मारकर की गई थी हत्या: बुधवार को सुबह आठ से नौ बजे के बीच रोज की तरह बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा फारबिसगंज से अपनी स्कूटी पर सवार होकर नरपतगंज प्रखंड के कन्हैली +2 उत्क्रमित हाई स्कूल जा रही थी. नरपतगंज थाना क्षेत्र के कन्हैली शिव मंदिर के पास बाइक पर सवार दो हथियारबंद अपराधियों ने शिवानी वर्मा की कनपटी पर गोली मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी.
बहन के आरोपों की भी जांच जारी: यूपी रहने वाली शिवानी वर्मा की बहन जूली ने स्कूल के ही एक शिक्षक और प्रधानाध्यप पर गंभीर आरोप लगाए थे और हत्या का शक जाहिर किया था. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में भी लिया है. बहन का कहना था कि शादी का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर हत्या की गई. वहीं पुलिस का कहना है कि नामजद शिक्षक के खिलाफ अबतक कोई सबूत नहीं मिला है.
