किसने BPSC टीचर शिवानी वर्मा को मारा? बहन ने किया बड़ा खुलासा

अररिया: बुधवार को जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शिक्षिका जब स्कूल जा रही थी, तब उसे कनपटी में बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस मामले में शिवानी वर्मा की बहन ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक शक के दायरे में आ गए हैं.

BPSC टीचर हत्याकांड में नया मोड़: यूपी की रहने वाली शिवानी वर्मा की बहन जूली वर्मा के बयान से हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. जैसे ही घटना की सूचना जूली को मिली वह फौरन अररिया पहुंची. इस दौरान जूली वर्मा ने शिवानी वर्मा के पीछे हत्या का कारण क्या था, इसपर से पर्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूं. मेरी बहन की हत्या की गई है, मुझे मुआवजा भी मिलना चाहिए.

क्यों की गई BPSC टीचर शिवानी वर्मा की हत्या? (ETV Bharat)

"मुझे किसी वरीय अधिकारी से भी अबतक नहीं मिलाया गया है न ही कोई आया है. मुझे एक साल पहले पता चला था कि उसी के (शिवानी वर्मा) स्कूल में कोई रंजीत नाम का टीचर था. बोल रहा था आप भी यूपी से मैं भी यूपी से. आप भी बीपीएससी टीचर हैं मैं भी हूं. वह शादी का दबाव बना रहा था."- जूली वर्मा, शिवानी वर्मा की बहन

'शिक्षक बना रहा था शादी का दबाव': जूली ने आगे बताया कि शिवानी ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उससे कहा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मेरी दो बड़ी बहन हैं. उसके बाद वह कई बार शादी का दबाव बना रहा था. जब मारने की धमकी दी तो हमने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फोन किया था. उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी थी.

'कुछ दिन मामला था शांत': जूली कहती हैं कि प्रधानाध्यापक उमेश यादव ने आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होगा. लेकिन जब मेरी बहन स्कूटी से आती थी तो रंजीत और उसके दोस्त तेजी से बाइक लेकर उसके बगल से धूल उड़ाते हुए निकलते थे ताकि इसका एक्सीडेंट हो जाए. शिवानी ने इसकी भी शिकायत की थी. बीच में मामला शांत हो गया. मामला शांत होने के बाद शक ना हो इसलिए रंजीत ने किसी अन्य से हत्या करवायी है.