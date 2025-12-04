किसने BPSC टीचर शिवानी वर्मा को मारा? बहन ने किया बड़ा खुलासा
बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा मर्डर केस में उनकी बहन के बयान के बाद नया मोड़ आ गया. पुलिस ने एक टीचर को हिरासत में लिया.
Published : December 4, 2025 at 5:16 PM IST
अररिया: बुधवार को जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शिक्षिका जब स्कूल जा रही थी, तब उसे कनपटी में बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस मामले में शिवानी वर्मा की बहन ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक शक के दायरे में आ गए हैं.
BPSC टीचर हत्याकांड में नया मोड़: यूपी की रहने वाली शिवानी वर्मा की बहन जूली वर्मा के बयान से हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. जैसे ही घटना की सूचना जूली को मिली वह फौरन अररिया पहुंची. इस दौरान जूली वर्मा ने शिवानी वर्मा के पीछे हत्या का कारण क्या था, इसपर से पर्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के हत्यारे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूं. मेरी बहन की हत्या की गई है, मुझे मुआवजा भी मिलना चाहिए.
"मुझे किसी वरीय अधिकारी से भी अबतक नहीं मिलाया गया है न ही कोई आया है. मुझे एक साल पहले पता चला था कि उसी के (शिवानी वर्मा) स्कूल में कोई रंजीत नाम का टीचर था. बोल रहा था आप भी यूपी से मैं भी यूपी से. आप भी बीपीएससी टीचर हैं मैं भी हूं. वह शादी का दबाव बना रहा था."- जूली वर्मा, शिवानी वर्मा की बहन
'शिक्षक बना रहा था शादी का दबाव': जूली ने आगे बताया कि शिवानी ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और उससे कहा था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मेरी दो बड़ी बहन हैं. उसके बाद वह कई बार शादी का दबाव बना रहा था. जब मारने की धमकी दी तो हमने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फोन किया था. उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी थी.
'कुछ दिन मामला था शांत': जूली कहती हैं कि प्रधानाध्यापक उमेश यादव ने आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होगा. लेकिन जब मेरी बहन स्कूटी से आती थी तो रंजीत और उसके दोस्त तेजी से बाइक लेकर उसके बगल से धूल उड़ाते हुए निकलते थे ताकि इसका एक्सीडेंट हो जाए. शिवानी ने इसकी भी शिकायत की थी. बीच में मामला शांत हो गया. मामला शांत होने के बाद शक ना हो इसलिए रंजीत ने किसी अन्य से हत्या करवायी है.
शिवानी ने HM के खिलाफ की थी शिकायत: जूली ने बताया कि स्कूल में विशेष अवकाश मिलता है लेडिज टीचर को, लेकिन उससे (शिवानी) कहा गया कि बीपीएससी टीचर को नहीं मिलेगा. तो वह एचएम के खिलाफ डीओ ऑफिस चली गई. तब डीएम ने प्रधानाध्यापक उमेश यादव को फटकार लगायी. पेपर में भी मामला आ गया था. मुझे लगता है कि स्कूल के स्टाफ ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है.
हिरासत में एक आरोपी शिक्षक: जूली वर्मा ने बुधवार की देर रात नरपतगंज थाना पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया था, जिसमें उन्होंने मध्य विद्यालय कन्हैली के शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा पर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने नामजद एक आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही. पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से घटना की विस्तृत जानकारी ली. मौके पर एसपी अंजनी कुमार, फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.
"एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. शूटर की बात आ रही है, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है. जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा."- प्रमोद कुमार मंडल,पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी
गोली मारकर की गई थी हत्या: बुधवार को सुबह आठ से नौ बजे के बीच रोज की तरह शिक्षिका शिवानी वर्मा फारबिसगंज से अपनी स्कूटी पर सवार होकर नरपतगंज प्रखंड के कन्हैली +2 उत्क्रमित हाई स्कूल जा रही थी. नरपतगंज थाना क्षेत्र के कन्हैली शिव मंदिर के पास बाइक पर सवार दो हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने शिवानी की कनपटी पर गोली मार दी थी.
ये भी पढ़ें
बिहार में BPSC शिक्षिका की हत्या, UP की रहने वाली थीं शिवानी वर्मा
बिहार में BPSC शिक्षक की गोली मारकर हत्या, लहुलूहान हालत में किसी तरह पहुंचे थे अपने साथी के घर