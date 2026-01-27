ETV Bharat / state

'Sorry Mummy' बिहार में BPSC शिक्षिका ने की आत्महत्या

वैशाली में बीपीएससी शिक्षिका ने आत्महत्या की है. लेटर में बेटी से मुखाग्नि की इच्छा जताई. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया. पढ़ें खबर-

Vaishali BPSC teacher kills herself
वैशाली में आत्महत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 1:45 PM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र के सेहान गांव में एक महिला बीपीएससी शिक्षिका ने आत्महत्या कर ली है. उसका शव किराये के मकान से बरामद हुआ है. मौके से पुलिस को एक लेटर भी मिला है. मृत शिक्षिका कटहरा थाना क्षेत्र के एक गांव के एक गांव में रहती थी और खाजे चांद छपरा गांव में पढ़ाने जाती थी. मृत शिक्षिका की पहचान जंदाहा थाना क्षेत्र के रसुलपुर गांव निवासी के रूप में हुई है.

बीपीएससी शिक्षिका ने की आत्महत्या: पुलिस के साथ एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने में लगी है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है. वहीं मृतका की एक 3 महीने की बच्ची है. शिक्षिका के पति रक्सौल स्थित बैंक में डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं.

पति नहीं, बेटी दे मुखाग्नि: बरामद नोट लिखा है ये कोई हत्या नही हैं. वो अपनी मर्जी से जीवन लीला समाप्त कर रही है. इसमें किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है. उनका शरीर रसूलपुर न ले जाया जाए बल्कि अंतिम संस्कार हाजीपुर में ही कर दिया जाए. उनको मुखाग्नि उनके पति नहीं, उनकी बेटी दे.

"मेरा मोबाइल मेरे पति को सौंप दिया जाए. मेरे मोबाइल के नोट्स में कुछ मैसेज, ऑडियो और वीडियो हैं, जिनका पासवर्ड मेरे पति को मालूम है. मैंने जिसका भी दिल दुखाया है, सबसे माफी मांगती हूं. पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि मेरा पोस्टमार्टम नहीं कराये. मेरे पति और परिवार पर किसी प्रकार की मुकदमा दर्ज नही किया जाये. यह कदम मेरा व्यक्तिगत हैं. मम्मी और भाई जी माफ कीजिएगा आपकी बेटी हार गई."-बीपीएससी शिक्षिका

शिक्षिका के परिजन ने लगया हत्या का आरोप: मृतका के मामा का आरोप है कि शिक्षिका की हत्या की गई है. वो जॉब कर रही थी, अच्छा कमा रही थी, वो अपनी अपनी 3 महीने की बच्ची को छोड़कर, लेटर लिखकर आत्महत्या नहीं कर सकती है. उसने अपनी मां को कई बार टॉर्चर किए जाने की बात भी कही थी.

"कमाने वाली बेटी अपनी 3 महीने की बच्ची को छोड़कर इतना कुछ लिखकर आत्महत्या नहीं कर सकती. मेरी भांजी ने अपनी मां को कई बार उसे टॉर्चर किए जाने की बात भी बताई थी."-मृतका के मामा

क्या कहती है पुलिस?: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. थानाध्यक्ष संजीव कुमार दुबे ने बताया कि घटनास्थल से लेटर और मोबाइल बरामद किया गया है. मोबाइल में मौजूद ऑडियो-वीडियो, पारिवारिक विवाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"बीपीएसी शिक्षिका का शव किराये मकान से बरामद किया गया है. घटनास्थल से मिले लेटर, मोबाइल में मौजूद ऑडियो-वीडियो, पारिवारिक विवाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."-संजीव कुमार दुबे, थानाध्यक्ष

नोट: मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में न लें और चिकित्सकीय सलाह लेने में संकोच न करें. तनाव, अवसाद और चिंता जैसे हालात अनियंत्रित होने पर नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आत्महत्या जैसे फैसले कई लोग ले लेते हैं. यदि आपके मन में भी निराशा, उदासी या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार या किसी विश्वसनीय दोस्त से खुलकर बात करें.

स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)

जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330

टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416

संपादक की पसंद

