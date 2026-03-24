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बिहार में BPSC शिक्षक की मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी

नालंदा : बिहार के नालंदा में बीपीएससी शिक्षक का शव मिला. परिजनों ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर उठाया गया खौफनाक कदम करार दिया है. घटना रहुई थाना क्षेत्र के देकपूरा गांव की है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

नालंदा में बीपीएससी शिक्षक की मौत : मृतक की पहचान करण कुमार सिंह (30 वर्ष, पिता मनोज सिंह उर्फ कारु) के रूप में की गई है. करण कुमार ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी वजह सामने अभी तक नहीं आ पाई है. वहीं घर के लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

कुछ महीनों से डिप्रेशन में था : घटना के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक करण पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन में रह रहा था. शाम के वक्त उसने खुद को कमरे के अंदर अचानक बंद कर लिया और खौफनाक कदम उठाया. जब तक आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक लगती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

5 महीने पहले हुई थी शादी : करण कुमार सिंह की शादी 5 महीने पूर्व नवंबर महीने में ही हुई थी. डेढ़ साल पहले नौकरी हुई थी. वह बतौर सरकारी शिक्षक गया के टेकारी में पोस्टेड था. वह 2 भाइयों में छोटा था. जबकि पिता किसानी का काम करते हैं. घटना के वक्त माता-पिता ही घर पर मौजूद थे.

जांच में जुटी पुलिस : वहीं घटना के संबंध में रहुई थाना अध्यक्ष ललित विजय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला शादी से जुड़ा हुआ लग रहा है. लोगों का कहना है कि शादी के बाद से ही करण तनाव में रह रहा था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.