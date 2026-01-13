ETV Bharat / state

बिहार में BPSC शिक्षिका ने की आत्महत्या, कमरे से मिली लाश.. 2 साल पहले हुई थी शादी

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में एक बीपीएससी से चयनित शिक्षिका ने अपने किराए के कमरे में आत्महत्या कर ली है. यह घटना आज सुबह सामने आई, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मृतक शिक्षिका की पहचान 29 वर्षीय सविता कुमारी के रूप में हुई है. वह तिलौथू के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केरपा में नये ट्रांसफर के बाद तैनात थी.

दो साल पहले हुई शिक्षिका की शादी: सविता कुमारी मूल रूप से कैमूर जिले के भभुआ की रहने वाली थी. मात्र दो साल पहले उनकी शादी कैमूर के चांद थाना क्षेत्र के निवासी शिक्षक विवेक कुमार से हुई थी. विवेक कुमार डेहरी के एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. सविता हाल ही में पूर्णिया से स्थानांतरित होकर तिलौथू पहुंची थी, जहां वह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को पढ़ाती थी.

रोहतास में बीपीएससी शिक्षिका ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

परिजनों ने की जांच की मांग: घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के कई परिजन मौके पर पहुंचे. मृतका के चचेरा भाई जय प्रकाश ने बताया कि सविता पहले पूर्णिया में पदस्थ थी और हाल में ही यहां स्थानांतरण हुआ था. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

"सविता की पहले पूर्णिया में पोस्टिंग थी हाल में ही तिलौथू प्रखंड में इनकी पोस्टिंग हुई थी. यह नवीं दसवीं कक्षा के छात्र छात्राओं को पढ़ाती थी. आज सुबह जानकारी मिली थी इन्होंने अपने कमरे में ही आत्महत्या कर ली है."-जय प्रकाश, मृतका के चचेरा भाई

पति से की जा रही पूछताछ: पुलिस ने मृतक शिक्षिका के पति विवेक कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है. तिलौथू थाना के चौकीदार राजेंद्र राम ने बताया कि शव कमरे से ही बरामद किया गया और पति से पूछताछ जारी है. थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि अभी तक आत्महत्या के पीछे का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. परिजनों के लिखित आवेदन पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

"BPSC शिक्षिका सविता कुमारी का शव उनके ही कमरे से बरामद किया गया है. मामले में उनके पति से पूछताछ की जा रही है. मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है." -राजेंद्र राम, चौकीदार, तिलौथू थाना

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस: सुबह मिली सूचना के बाद तिलौथू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शिक्षिका का शव उनके ही कमरे में मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है. तिलौथू थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और आत्महत्या के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है.