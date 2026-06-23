ETV Bharat / state

मधुबाला ने BPSC किया क्रैक, लोगों ने स्टेशन पहुंचकर ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत

कैमूर : कहते हैं अगर आप सफलता की बुलदियों को चूमते हैं तो लोग सहसा ही आपको आखों पर बिठा लेते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को कैमूर में देखने को मिला. जब कुदरा स्टेशन पर लोगों ने मधुबाला का ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया. फूल-माला पहनाकर खुशी का इजहार किया. परिवार के सदस्यों ने मधुबाला की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को दिया.

RTO अधिकारी बनी मधुबाला : दरअसल, मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत डिहरा गांव की बेटी मधुबाला कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए आरटीओ अधिकारी पद के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव, प्रखंड और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

संघर्ष से सफलता का सफर : साधारण किसान परिवार से आने वाली मधुबाला कुमारी ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा. कठिन परिस्थितियों में निरंतर अध्ययन और अथक परिश्रम के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. उनकी सफलता आज ग्रामीण क्षेत्र के उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

परिवार ने आगे बढ़ने में किया सहयोग : मधुबाला कुमारी के पिता संतोष कुमार उर्फ पप्पू सिंह एक किसान हैं. जबकि उनकी माता संजू देवी गृहिणी हैं. चार भाई-बहनों में मधुबाला तीसरे स्थान पर हैं. परिवार ने हमेशा उनकी शिक्षा और सपनों को पूरा करने में सहयोग दिया, जिसका परिणाम आज पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय बन गया है.