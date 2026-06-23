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मधुबाला ने BPSC किया क्रैक, लोगों ने स्टेशन पहुंचकर ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत

किसान परिवार की बेटी मधुबाला अधिकारी बनीं हैं. BPSC 70वीं परीक्षा में सफलता से कैमूर का मान बढ़ाया है. पढ़ें खबर

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मधुबाला कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 4:32 PM IST

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कैमूर : कहते हैं अगर आप सफलता की बुलदियों को चूमते हैं तो लोग सहसा ही आपको आखों पर बिठा लेते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को कैमूर में देखने को मिला. जब कुदरा स्टेशन पर लोगों ने मधुबाला का ढोल-नगाड़ों से स्वागत किया. फूल-माला पहनाकर खुशी का इजहार किया. परिवार के सदस्यों ने मधुबाला की सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को दिया.

RTO अधिकारी बनी मधुबाला : दरअसल, मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत डिहरा गांव की बेटी मधुबाला कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए आरटीओ अधिकारी पद के लिए चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे गांव, प्रखंड और जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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संघर्ष से सफलता का सफर : साधारण किसान परिवार से आने वाली मधुबाला कुमारी ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा. कठिन परिस्थितियों में निरंतर अध्ययन और अथक परिश्रम के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया. उनकी सफलता आज ग्रामीण क्षेत्र के उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

परिवार ने आगे बढ़ने में किया सहयोग : मधुबाला कुमारी के पिता संतोष कुमार उर्फ पप्पू सिंह एक किसान हैं. जबकि उनकी माता संजू देवी गृहिणी हैं. चार भाई-बहनों में मधुबाला तीसरे स्थान पर हैं. परिवार ने हमेशा उनकी शिक्षा और सपनों को पूरा करने में सहयोग दिया, जिसका परिणाम आज पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय बन गया है.

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भाई-बहन के साथ मधुबाला कुमारी (ETV Bharat)

''निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. पांचवीं बार में मुझे यह सफलता मिली है. 70वीं बीपीएससी परीक्षा में तो आरटीओ बनी हूं. मेरा लक्ष्य है कि 71वीं परीक्षा में और अच्छा रैंक हासिल कर एसडीएम बनूं. मेरी इस सफलता में मेरे नाना-नानी, माता-पिता, छोटे भाई और कोचिंग का महत्वपूर्ण योगदान है.''- मधुबाला कुमारी, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

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ढोल-नगाड़े से हुआ स्वागत (ETV Bharat)

गांव में उत्साह : मधुबाला कुमारी के चयन की खबर मिलते ही डिहरा गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया है. परिजन, रिश्तेदार, मित्र और ग्रामीण लगातार उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं. गांव के लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया और इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया. ग्रामीणों का कहना है कि मधुबाला की सफलता यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते.

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