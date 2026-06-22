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Success Story: 5वीं तक स्कूल नहीं गए, तीसरे प्रयास में BPSC पास कर बने SDM, दिलचस्प है प्रवीण कुमार का सफर

गया के प्रवीण कुमार बने एसडीएम ( ETV Bharat )