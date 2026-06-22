Success Story: 5वीं तक स्कूल नहीं गए, तीसरे प्रयास में BPSC पास कर बने SDM, दिलचस्प है प्रवीण कुमार का सफर
आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र प्रवीण कुमार नौकरी करते हुए बिना कोचिंग, सेल्फ स्टडी कर 70वीं बीपीएससी पास कर एसडीएम बन गए हैं
Published : June 22, 2026 at 8:10 PM IST
गया: बिहार के गया निवासी प्रवीण कुमार के संघर्षों की कहानी बेहद अनोखी और प्रेरणादायक है. स्कूलिंग पूरी करने के बाद वे पहले आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर बने और अब 70वीं बीपीएससी परीक्षा पास करके सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यानि एसडीएम बन चुके हैं. उनकी रैंक 1306 आई है और वे तीसरे प्रयास में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एसडीएम के पद पर चयनित होकर अपने परिवार के पहले अधिकारी बने हैं.
पारिवारिक पृष्ठभूमि: वर्तमान में प्रवीण के पिता वीरेंद्र चौधरी ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा मेडिकल शॉप चलाते हैं, जबकि उनकी मां सुशीला देवी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत हैं. उनके बड़े भाई सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जिससे अब घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है. करीब 10 वर्ष पहले तक उनके पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और वे गांव में ही रहकर छोटा-मोटा काम करते थे.
प्रारंभिक शिक्षा: घर की अत्यधिक आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बेटे को किसी निजी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं दिलवा सकते थे. पिता वीरेंद्र चौधरी बताते हैं कि तब गांव का प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं था जहां अच्छी पढ़ाई हो, इसलिए हमने छोटे बेटे को गांव के स्कूल में न पढ़ाकर खुद घर पर पढ़ाने का निर्णय लिया. उनका सपना था कि बेटे को कक्षा वन से ही ऐसी ठोस शिक्षा दें कि वो कहीं रुके नहीं.
नवोदय में दाखिला: पिता के मुताबिक इसलिए उन्होंने घर में ही प्रवीण को ट्यूशन पढ़ाया और क्लास 1 से लेकर 5 तक उसका नामांकन किसी प्राथमिक विद्यालय में नहीं कराया. वह दिनभर में 4 घंटे रेगुलर स्कूल की तरह पढ़ता था. जब 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हो गई तब मध्य विद्यालय में उसका नामांकन कराया जहां वह 3 साल ही पढ़ सका. इसके बाद गया के जेठियन स्थित नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर प्रवीण ने कक्षा 9 में नामांकन लिया.
दक्षिणा स्कॉलरशिप: नवोदय विद्यालय से दसवीं पास करने के बाद प्रवीण दक्षिणा फाउंडेशन की स्कॉलरशिप परीक्षा में सफल हुए थे. इसके बाद उन्हें दक्षिणा फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराई गई और साथ ही जेईई की तैयारी भी कराई गई. वह जेईई की तैयारी में भी TOP-10 में शामिल थे और 2016 में जेईई मेन में उनका 99.9 परसेंटाइल स्कोर आया था.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर: जेईई में शानदार परसेंटाइल की वजह से ही उन्हें देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ. वर्ष 2019-20 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रवीण कुमार को पुणे की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई. वे वर्ष 2020 से अब तक उसी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम कर रहे हैं.
तैयारी का जुनून: प्रवीण बताते हैं कि जब कोरोना काल में मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला, तभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक अलग जुनून पैदा हुआ. हालांकि वे वर्ष 2020 में निजी नौकरी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, लेकिन घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मजबूरी में कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी थी. प्रवीण कुमार वर्ष 2020 से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में जुटे थे.
"जब कोरोना काल में मुझे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला, तभी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जुनून पैदा हुआ. हालांकि 2020 में निजी नौकरी ज्वाइन करना नहीं चाहता था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण कंपनी ज्वाइन कर ली थी". -प्रवीण कुमार, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
असफलता से सीख: वे दो बार बीपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे, जहां पहली बार वे प्रीलिम्स परीक्षा में मात्र 1 नंबर से पीछे रह गए थे. वहीं दूसरी बार मुख्य परीक्षा यानी मेंस में केवल 13 नंबर से पीछे रह गए थे. 2024 में यूपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली थी. प्रवीण कुमार कहते है कि जब पढ़ाई के बीच विफलताएं मिलती हैं तो लोग नर्वस महसूस करने लगते हैं.
पिता का गर्व: पिता वीरेंद्र चौधरी बताते हैं कि हमने आठवीं कक्षा तक ही व्यवस्था की थी, उसके बाद प्रवीण ने खुद ही सरकारी परीक्षाओं को पास कर अपनी पढ़ाई की व्यवस्था की. हमारे पास पैसे नहीं थे कि किसी निजी कोचिंग में भेजते, अगर प्रवीण दक्षिणा की स्कॉलरशिप परीक्षा पास नहीं करता तो वो आज किसी छोटी नौकरी में ही होता. प्रवीण खुद मेहनत करके पूरे घर को संभाला है.
"हमने आठवीं कक्षा तक ही व्यवस्था की थी, उसके बाद प्रवीण ने खुद ही सरकारी परीक्षाओं को पास कर अपनी पढ़ाई की व्यवस्था की. हमारे पास पैसे नहीं थे कि किसी निजी कोचिंग में भेजते."- वीरेंद्र चौधरी, पिता
मां का सपना: दो भाई और चार बहनों में सबसे छोटे प्रवीण कुमार की मां सुशीला देवी कहती हैं कि जब आंगनवाड़ी में निरीक्षण के लिए कोई बड़े अधिकारी आते थे तब मुझे लगता था कि काश मेरे घर में भी ऐसे ही कोई बच्चा अधिकारी बने, आज वह सपना मेरा पूरा हो गया है. वे आंगनबाड़ी सेविका जरूर हैं लेकिन अपने बेटे को अधिकारी बनने का सपना वह वर्षों से देख रही थीं.
आगे का लक्ष्य: प्रवीण कुमार का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है और वे आगे भी अपनी तैयारी जारी रखेंगे जब तक कि वह यूपीएससी पास नहीं कर लें. वे कहते हैं कि मैं एसडीएम पद की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और अपनी तैयारी भी करूंगा क्योंकि मुझे एक साथ दो कार्यों को करने का पिछला 5 सालों का अच्छा अनुभव है. प्रवीण कुमार बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए खुद सेल्फ स्टडी की है.
मैंने बीपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग से पढ़ाई नहीं की है बल्कि खुद सेल्फ स्टडी की है, हालांकि कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट खूब दिए हैं क्योंकि उनसे कमियों का पता चलता था." - प्रवीण कुमार, बीपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
सामाजिक उद्देश्य: प्रवीण कहते हैं कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आने के बाद छात्रों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए बड़े स्तर पर काम करेंगे और इसके लिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइब्रेरी खुलवाएंगे. इससे तैयारी करने वाले छात्र अपने गांव में भी रहकर पढ़ सकते हैं और वहां वो अपना वक्त पढ़ाई में गुजारेंगे जिससे उनकी मोबाइल फोन की आदत भी कम होगी.मैं इंजीनियर हूं और अपने इंजीनियरिंग का स्किल समाज की भलाई के लिए भरपूर उपयोग करूंगा.
स्थानीय लोगों की बधाई: प्रवीण कुमार के एसडीएम बनते ही शेरघाटी अनुमंडल के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े लोग प्रवीण के घर पर पहुंच कर उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी मेहनत और परिश्रम की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं.
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