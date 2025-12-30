ETV Bharat / state

BPSC का बड़ा झटका, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा स्थगित

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होनी थी, जिसमें 14 जनवरी को परीक्षा नहीं रखी गई थी. आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है.

AEDO की परीक्षा स्थगित: परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, जिसकी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी. बीपीएससी द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन संख्या-87/2025 के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित की जाती है.

अफवाहों से बचने की अपील: आयोग ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा रद्द नहीं की गई है, बल्कि केवल स्थगित की गई है. ऐसे में अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार करना होगा. आयोग ने कहा है कि परीक्षा के संबंध में सटीक जानकारी के लिए आयोग के वेबसाइट पर नियमित सूचनाओं को देखते रहें. किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और जल्द ही नई तिथि की घोषणा भी आयोग की ओर से की जाएगी.

BPSC ने जारी की अधिसूचना (ETV Bharat)

935 पदों पर होनी है नियुक्ति: सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की यह भर्ती शिक्षा विभाग की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बहाली है. इस भर्ती के तहत 935 पदों पर नियुक्ति की जानी है. सामान्य वर्ग के लिए 374 पद, ओबीसी के लिए 93 पद, एससी के लिए 150 पद, एसटी के लिए 10 पद, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 168 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पद और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 28 पद आरक्षित किए गए हैं. चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 29200 रुपए होगा.