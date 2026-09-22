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महत्वपूर्ण सूचना: बिहार में TRE 4 के लिए अधिसूचना जारी, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

बिहार लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने TRE-4 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस चरण में कुल 32,388 विद्यालय अध्यापकों के पदों पर भर्ती की जाएगी. ''ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका 26 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे.''- अमिताभ सिन्हा, परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक 32,388 पदों पर भर्ती

TRE-4 में प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं. कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के कुल 3,847 पद हैं. वहीं कक्षा 6 से 8 तक के मध्य विद्यालयों में 8,563 पदों पर नियुक्ति होगी. माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के लिए कुल 3,877 पद निर्धारित किए गए हैं. सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैं, जहां कक्षा 11 और 12 के लिए विद्यालय अध्यापकों के 16,101 पदों पर भर्ती की जानी है. विज्ञापन हुआ जारी (ETV Bharat) उच्च माध्यमिक में 22 विषयों में वैकेंसी उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 22 विषयों के लिए पद जारी किए गए हैं. इनमें रसायन शास्त्र में सबसे अधिक 3,695 पद हैं. इसके बाद भौतिकी में 1,758 और अंग्रेजी विषय में 1,321 पदों पर भर्ती होगी. कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को इस बार पदों की संख्या का इंतजार था, लेकिन इस विषय में 407 पद ही जारी किए गए हैं. यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयवार वैकेंसी में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. मध्य विद्यालय में इन 6 विषयों में होगी भर्ती मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए छह विषयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति होगी. इनमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू शामिल हैं. इस स्तर पर कुल 8,563 पदों पर नियुक्ति की जानी है. अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय और निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. प्राथमिक में सामान्य विषय के सबसे अधिक पद