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TRE-4: बीपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 3 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

BPSC ने बढ़ाई TRE-4 के लिए आवेदन की तारीख ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन