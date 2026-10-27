TRE-4: बीपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, अब 3 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
बीपीएससी ने टीआरई-4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन तिथी बढ़ाई, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर निर्धारित. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 27, 2026 at 1:24 PM IST
पटना: बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई-4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने विद्यालय अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन
आयोग की ओर से जारी आवश्यक सूचना के अनुसार, अब अभ्यर्थी 3 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. पूर्व निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को इससे अतिरिक्त समय मिल गया है.
कुल 33,320 रिक्त पदों पर होनी है नियुक्ति
बीपीएससी की ओर से जारी सूचना विज्ञापन संख्या 15/2026 से संबंधित है. इसके तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 33,320 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है. आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 28464/2025, रमन कुमार मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में 1 अगस्त 2025 को पारित आदेश के आलोक में आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है.
शुल्क जमा करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि अलग
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथियां अलग-अलग हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को दोनों समय सीमाओं का ध्यान रखना होगा. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 33,320 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
अलग कक्षाओं के लिए अलग संख्या
संशोधित रिक्तियों के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3,847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8,563 पद, कक्षा 9 से 10 तक के लिए 4,370 पद और कक्षा 11 से 12 तक के लिए 16,540 पद निर्धारित हैं. इसके अलावा विभिन्न विषयों और भाषाओं के पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता, विषय और संबंधित पद की पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए.
वादियों के लिए अलग निर्देश
आयोग की सूचना के मुताबिक, संबंधित वाद के वादियों को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि से संबंधित साक्ष्य, आधार संख्या और मोबाइल नंबर के साथ 29 अक्टूबर 2026 तक आयोग कार्यालय में विवरण जमा करना है. यह निर्देश संबंधित वादियों के लिए है.
आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
इसके साथ ही बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें. आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए कहा है कि ऑनलाइन आवेदन और भर्ती से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए वे बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी सूचनाओं को देख सकते हैं.
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