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AEDO पेपर लीक: पटना के कंकड़बाग से दबोचा गया अतुल पाण्डेय, मोबाइल से मिले अहम सबूत

AEDO की परीक्षा धांधली में EOU ने पटना से बायोमेट्रिक ऑपरेटर को गिरफ्तार कर भेजा जेल, सॉल्वर गैंग के सुराग मिले. राजीव रंजन की रिपोर्ट

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पटना में ईओयू  ने एक शख्स को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 5:51 PM IST

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पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी AEDO परीक्षा में कदाचार से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान नागेन्द्र पाण्डेय के बेटे अतुल राज पाण्डेय के रुप में हैं.अतुल पटना के कंकड़बाग थाना स्थित पोस्टल पार्क इलाके का रहने वाला है. ईओयू ने उसे गिरफ्तार करने के बाद 18 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे बेउर कारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

ईओयू ने जारी किया प्रेस रिलीज: आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जानकारी देते हुए बताया कि श्रीकृष्णापुरी थाना कांड संख्या 132/26. दिनांक 23 अप्रैल 2026 से जुड़ा मामला है. मामले में बीएनएस की धारा 318.4. 338. 340.2. 336.3 तथा बिहार लोक परीक्षा अनैतिक कार्य निवारण अधिनियम 2024 की धारा 10.1 और 11 के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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ईओयू ने जारी किया प्रेस-रिलीज (ETV Bharat)

AEDO की परीक्षा में धांधली: मामले का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किया जा रहा है. दरअसल. 23 अप्रैल 2026 को एएन कॉलेज. पटना स्थित परीक्षा भवन में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की परीक्षा आयोजित हुई थी. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी रौशन कुमार को बायोमेट्रिक्स कर्मी अंशु प्रिया द्वारा उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई.

अतुल राज पाण्डेय की भूमिका: जांच के दौरान अतुल राज पाण्डेय की भूमिका भी सामने आई. ईओयू के अनुसार अतुल राज पाण्डेय उक्त परीक्षा में कंकड़बाग स्थित रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय में बायोमेट्रिक ऑपरेटर के तौर पर तैनात था. जांच के दौरान उसकी सहकर्मी दीपिका कुमारी के मोबाइल फोन से एईडीओ परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे. अतुल राज पाण्डेय का मोबाइल फोन भी परीक्षा केंद्र से जब्त किया गया था.

कई महत्वपूर्ण सुराग आए सामने: ईओयू की जांच में यह भी सामने आया कि अतुल राज पाण्डेय पहले भी विभिन्न जैमर और बायोमेट्रिक्स कंपनियों के साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम कर चुका है. वह इन कंपनियों के लिए मानवबल उपलब्ध कराने का काम भी करता था. ईओयू के मुताबिक आरोपी से पूछताछ के दौरान मैनेज किए गए परीक्षा केंद्रों और सॉल्वर गैंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आए हैं.

आगे की जांच जारी: आर्थिक अपराध इकाई अब इन सुरागों के आधार पर मामले की आगे की जांच कर रही है. जांच एजेंसी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने, परीक्षा में कदाचार कराने और इस तरह की गतिविधियों से आर्थिक लाभ कमाने वाले गिरोहों तथा व्यक्तियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी.

अन्य पहलुओं की गहन जांच: ईओयू द्वारा मामले के अन्य पहलुओं की भी गहन जांच की जा रही है. साथ ही परीक्षा कदाचार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का सत्यापन किया जा रहा है. जांच में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी. उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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