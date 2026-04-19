बीपीएससी की AEDO परीक्षा में सेंध की कोशिश नाकाम, मुंगेर-नालंदा से 7 मुन्ना भाई गिरफ्तार
बीपीएससी AEDO परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, 'मुन्ना भाई' की तरह फर्जीवाड़ा करने की कोशिश में 7 गिरफ्तार किए गये हैं-
Published : April 19, 2026 at 2:05 PM IST
नालंदा : बिहार लोकसेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने और कदाचार कराने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है. नालंदा और मुंगेर जिलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द किया है, जबकि 18 अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है.
पेपर लीक की अफवाह निकली गलत : मामले के सामने आते ही बिहार पुलिस मुख्यालय ने जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है और सोशल मीडिया पर वायरल दावे भ्रामक हैं. BPSC के अनुसार पिछले दो वर्षों में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे पेपर लीक अब संभव नहीं है.
मुंगेर में परीक्षा से पहले ही गिरोह का पर्दाफाश : मुंगेर में 13 अप्रैल को ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 अभ्यर्थियों समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जो परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रच रहे थे. जांच में सामने आया कि संगठित गिरोह स्थानीय युवकों को पैसे देकर उनकी जगह फर्जी अभ्यर्थी बैठाने की तैयारी में था. इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम तक से छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी.
नालंदा में परीक्षा केंद्र के अंदर ही खेल : वहीं 18 अप्रैल को नालंदा के बिहारशरीफ स्थित एक परीक्षा केंद्र पर तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि बायोमेट्रिक कर्मियों ने प्रश्नपत्र का आंसर तैयार कर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया था. पीएल साहू +2 उच्च विद्यालय से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के परीक्षा के दौरान कदाचार करने और कदाचार कराने के मामले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. वीक्षक की सतर्कता से मामला पकड़ में आया और मौके पर ही कार्रवाई कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
जांच में बड़े नेटवर्क के संकेत : प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि एक बाहरी एजेंसी द्वारा कई युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर परीक्षा में फर्जी तरीके से पास कराने की योजना बनाई जा रही थी. पुलिस को आरोपियों के पास से मोबाइल और टैब समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं. पूरे मामले में अब EOU गहराई से जांच कर रही है और रोजाना रिपोर्ट ली जा रही है.
''परीक्षा के दौरान कदाचार के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार चंदन कुमार और राहुल कुमार दोनों बायोमेट्रिक कर्मी है, जो परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद था दोनों ने मिलकर प्रश्न पत्र का अंशरसीट तैयार कर श्वेता कुमारी को उपलब्ध कराया था, इसके एवज में मोटी रकम तय हुई थी. जब वीक्षक ने अंशरसीट के साथ श्वेता कुमारी पकड़ी गई तो पूरा मामला का खुलासा हुआ. तीनों को हिरासत में लेकर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया है.''- मुकेश कुमार, सोहसराय थानाध्यक्ष, नालंदा
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