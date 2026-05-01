BPSC परीक्षा में बड़ा बदलाव, ‘ई विकल्प’ नियम फिर से लागू.. खाली छोड़ा तो कटेंगे नंबर
बीपीएससी ने MCQ परीक्षाओं में नया विकल्प ‘E’ (Not Attempted) जोड़ा. अब बिना E चुने छोड़े गए प्रश्न पर अंको की कटौती होगी. पढ़ें खबर-
Published : May 1, 2026 at 10:30 AM IST
पटना: प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और अनुशासन को और मजबूत करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव किया है. बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने अपनी बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है. इस बदलाव का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना बताया गया है.
क्यों किया गया यह बदलाव?: बीपीएससी ने बताया है कि पहले प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (A, B, C, D) दिए जाते थे, जिनमें से किसी एक का चयन करना अनिवार्य नहीं था. इस कारण कई अभ्यर्थी उन प्रश्नों को छोड़ देते थे, जिनका उत्तर उन्हें नहीं आता था. यानी बड़ी संख्या में प्रश्न ‘अनुत्तरित’ (Unanswered) रह जाते थे, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी असर पड़ता था.
पहले क्या था ‘ई विकल्प’ नियम?: अब आयोग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A, B, C, D, E) देने का निर्णय लिया है. इसमें नया जोड़ा गया विकल्प ‘E’ का अर्थ होगा ‘प्रयास नहीं किया गया’ (Not Attempted). यानी अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे विकल्प ‘E’ का चयन करना अनिवार्य होगा.
जानिए अब कैसे देना होगा जवाब?: नई व्यवस्था के तहत यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, तो वह पहले की तरह A, B, C या D में से किसी एक विकल्प का चयन करेगा. लेकिन अगर वह प्रश्न छोड़ना चाहता है, तो उसे स्पष्ट रूप से ‘E’ विकल्प चुनना होगा. यह बदलाव अभ्यर्थियों को हर प्रश्न के प्रति निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगा और परीक्षा में अनुशासन बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
खाली छोड़ा तो 1/3 नंबर कटेंगे: सबसे अहम बदलाव यह है कि अब यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों (A, B, C, D, E) में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो उस प्रश्न को ‘अनुत्तरित’ माना जाएगा और उस पर नकारात्मक अंकन लागू होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी. यानी अब बिना उत्तर दिए प्रश्न छोड़ना अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदेह साबित होगा.
क्यों किया गया ‘ई विकल्प’ वाला बदलाव?: बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि आयोग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली अधिक सुदृढ़ और प्रमाणिक बनेगी. साथ ही अभ्यर्थियों के बीच गंभीरता और जवाबदेही भी बढ़ेगी.
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"अब परीक्षार्थियों को हर प्रश्न के लिए या तो सही उत्तर चुनना होगा या फिर ‘Not Attempted’ विकल्प का चयन करना होगा, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी हो सकेगी."-राजेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी
पहले भी लागू हुआ था ‘ई विकल्प’: BPSC ने 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (2017) के दौरान पहली बार 5वां विकल्प ‘E’ पेश किया था. उस समय इसका अर्थ "उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक" होता था. हालांकि, अभ्यर्थियों के विरोध और भ्रम की स्थिति के कारण 69वीं परीक्षा से इसे हटाकर विकल्पों की संख्या वापस चार कर दी गई थी.
कब होगा ‘ई विकल्प’ नियम लागू: यह संशोधित नियम आगामी परीक्षाओं में लागू किया जाएगा. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे इस नई प्रणाली को अच्छी तरह समझ लें और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं. बीपीएससी का यह कदम परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में परीक्षाओं के परिणाम और उनकी निष्पक्षता पर देखने को मिलेगा.
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