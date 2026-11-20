BPSC 72वीं प्रिलिम्स की तारीख घोषित, पहले दो बार स्थगित हो चुकी है परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 20, 2026 at 2:35 PM IST
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 17 जनवरी 2027 निर्धारित की है. लंबे समय से परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है. हालांकि, आयोग ने इसे संभावित तिथि के रूप में जारी किया है, इसलिए अंतिम परीक्षा कार्यक्रम के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.
बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें घोषित
बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख में इससे पहले दो बार बदलाव हो चुका है. आयोग के शुरुआती कैलेंडर के अनुसार, परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित होनी थी. बाद में इसकी तारीख बदलकर 25 अक्टूबर 2026 कर दी गई. हालांकि, अपरिहार्य कारणों से अक्टूबर में प्रस्तावित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी. इसके बाद से अभ्यर्थी नई तारीख का इंतजार कर रहे थे. अब आयोग के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में 17 जनवरी 2027 की संभावित तिथि सामने आने के बाद उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में सहूलियत होगी.
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1187 पदों पर होगी नियुक्ति
बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1,186 पदों पर नियुक्ति की जानी है. शुरुआत में आयोग ने 1,230 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. बाद में गन्ना पदाधिकारी के 44 पदों को हटाए जाने के बाद रिक्तियों की संख्या घटकर 1,186 रह गई. इसके बाद अवर निरीक्षक के तीन पद जोड़े गए और पुलिस उपाधीक्षक के दो पद घटा लिए गए. पुलिस उपाधीक्षक के लिए 22 वैकेंसी से घटकर 20 वैकेंसी कर दी गई. इसके बाद वर्तमान में वैकेंसी की संख्या 1187 है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मई 2026 में पूरी हो चुकी है. अब अभ्यर्थियों की नजर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर टिकी है.
राजस्व अधिकारी के सबसे अधिक 365 पद
इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक 365 पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के लिए निर्धारित हैं. इसके अलावा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 130 पद और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के 101 पद शामिल हैं. अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के पद केवल महिलाओं के लिए हैं. प्रशासनिक सेवा के तहत अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अथवा वरीय उप समाहर्त्ता के 100 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी.
राज्य-कर सहायक आयुक्त के 76 पद, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 70 पद और ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के 65 पदों पर बहाली होगी. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 56, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 54 और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के 20 पद निर्धारित हैं. इन पदों के अलावा विभिन्न विभागों के अन्य पद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं.
दो बार स्थगित हो चुकी है परीक्षा
72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख में लगातार बदलाव होने के कारण अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था. पहले जुलाई और फिर अक्टूबर 2026 में परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन दोनों ही बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी. अब 17 जनवरी 2027 की संभावित तारीख सामने आने के बाद अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए एक नया लक्ष्य मिल गया है. उम्मीदवारों को आयोग ने सलाह दिया है कि परीक्षा की अंतिम तिथि, एडमिट कार्ड और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी सूचनाओं को नियमित रूप से देखते रहें.
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