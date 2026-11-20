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BPSC 72वीं प्रिलिम्स की तारीख घोषित, पहले दो बार स्थगित हो चुकी है परीक्षा

बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें घोषित ( ETV Bharat )

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख 17 जनवरी 2027 निर्धारित की है. लंबे समय से परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है. हालांकि, आयोग ने इसे संभावित तिथि के रूप में जारी किया है, इसलिए अंतिम परीक्षा कार्यक्रम के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा.

बीपीएससी 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें घोषित