BPSC 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1,230 पदों पर होगी भर्ती, 7 मई से आवेदन
बीपीएससी 72वीं भर्ती परीक्षा के लिए कितने पदों पर होगी भर्ती और कब से कर सकेंगे आवेदन?. पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Published : May 5, 2026 at 6:49 PM IST
पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई) 2026 का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 1,230 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी.
1230 पदों के लिए 7 मई से आवेदन: बीपीएससी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होने के बाद से तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.
परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
- 07 मई 2026 : ऑनलाइन आवेदन शुरू
- 31 मई 2026 : आवेदन की अंतिम तिथि
- संभावित परीक्षा की तारीख : जुलाई 2026
क्या होगी न्यूनतम योग्यता? : आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पद अनुसार 20 से 22 वर्ष और अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष) के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 42 वर्ष तय है, जिसकी गणना 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी.
महत्वपूर्ण सूचना— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) May 5, 2026
एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 1230 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/9GFChhFHIQ पर उपलब्ध है।… pic.twitter.com/OAgSAtJwHg
चयन प्रक्रिया: योग्य अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य (लिखित) परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू, स्वास्थ्य जांच, और अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स का वेतनमान लेवन-9 के अनुसार प्रति माह होगी.
कितना होगा आवेदन शुल्क : एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 100 रुपए तय किया गया है. वहीं, वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में प्रत्येक परीक्षा 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा.
कैसे करें आवेदन:
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
- फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें.
- मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें.
- आखिर में आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें.
BPSC की आधिकारिक वेबसाइट : कैंडिडेट्स को भर्ती, योग्यता, पद, आदि से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए बीपीएससी की ओर से अपने ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.ar.gov.in पर जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है.
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