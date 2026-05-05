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BPSC 72वीं संयुक्त परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1,230 पदों पर होगी भर्ती, 7 मई से आवेदन

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (सीसीई) 2026 का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 1,230 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी.

1230 पदों के लिए 7 मई से आवेदन: बीपीएससी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होने के बाद से तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन

07 मई 2026 : ऑनलाइन आवेदन शुरू

31 मई 2026 : आवेदन की अंतिम तिथि

संभावित परीक्षा की तारीख : जुलाई 2026

क्या होगी न्यूनतम योग्यता? : आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पद अनुसार 20 से 22 वर्ष और अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष) के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए 42 वर्ष तय है, जिसकी गणना 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी.