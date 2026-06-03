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26 जुलाई को BPSC की परीक्षा, कम समय में कैसे करें तैयारी? विशेषज्ञ से समझें

यूपीएससी शैली के प्रश्न: डॉ. वीसी झा का मानना है कि बीपीएससी पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी शैली के प्रश्न पूछ रहा है. पहले जहां एक पंक्ति वाले तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या अधिक होती थी. वहीं अब कथन-आधारित, विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक प्रश्नों का दायरा बढ़ा है. कई परीक्षाओं में विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को चौंकाया है.

वे कहते हैं, 'वह नहीं मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हो सकती है लेकिन अभ्यर्थियों के कुछ संदेह होते थे कि बाद में लोग गोला भर देते हैं, तो ऐसी शंकाओं को दूर करने के लिए आयोग ने बेहद सराहनीय कदम उठाया है. अब अभ्यर्थी को बचे हुए समय में 120 मिनट में 150 गोला भरने की आदत डालनी होगी क्योंकि अगर जो सवाल नहीं आते हैं और उसके लिए अभ्यर्थी ने E विकल्प में गोला नहीं भरा तो मान लिया जाएगा की अभ्यर्थी ने गलत उत्तर किया है.'

'ई' विकल्प अनिवार्य: डॉ वीसी झा ने कहा कि इस बार बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया है. आयोग ने 'ई' विकल्प को अनिवार्य बनाया है. यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को छोड़ना चाहता है तो उसे 'ई' विकल्प भरना होगा. ऐसा नहीं करने पर नकारात्मक अंकन लागू होगा. यानी एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे.

प्रारंभिक परीक्षा के दो पेपर: उन्होंने बताया कि परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा के दो पेपर होते हैं. पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सीसैट. वहीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक ही पेपर आयोजित करता है. इसके बाद दोनों परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है. हालांकि बीपीएससी के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा पैटर्न में बिहार से जुड़े विषयों और राज्य विशेष की जानकारी का महत्व अधिक रहता है.

इन पदों पर होगी बहाली: वहीं बीपीएससी राज्य स्तर की परीक्षा है. जिसके जरिए बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, राजस्व सेवा और अन्य राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति की जाती है. प्रतियोगिता और चयन अनुपात की दृष्टि से यूपीएससी अधिक व्यापक और कठिन मानी जाती है लेकिन बीपीएससी का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है.

यूपीएससी से बीपीएससी कितना अलग?: पटना में सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की तैयारी करने वाले संकल्प सिविल सर्विसेज के निदेशक डॉ. वीसी झा ने कहा कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं लेकिन दोनों का उद्देश्य और दायरा अलग है. यूपीएससी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति होती है.

परीक्षा के स्वरूप में कई बदलाव: इन सबके बीच पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी ने अपने प्रश्नों के स्तर और परीक्षा के स्वरूप में कई बदलाव किए हैं. जिसके कारण अब इसकी तुलना सीधे तौर पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से होने लगी है. यही वजह है कि इस बार अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपीएससी और बीपीएससी में क्या अंतर है और बदलते पैटर्न के बीच तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए?

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 मई को समाप्त हो गई है. 26 जुलाई को प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन होना है. इस बार कुल 1189 पदों पर भर्ती होनी है और लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इस बार कुल 5.15 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पिछली बार से 44000 अधिक है.

डॉ. वीसी झा (ETV Bharat)

"सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच भी यह चर्चा रही है कि बीपीएससी लगातार अपने प्रश्नों का स्तर बढ़ा रहा है और अब केवल बिहार सामान्य ज्ञान के भरोसे सफलता संभव नहीं है. बीपीएससी की परीक्षा में वर्ल्ड अफेयर्स और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाओं से भी प्रश्न की संख्या अच्छी देखने को मिल रही है."- डॉ. वीसी झा, निदेशक, संकल्प सिविल सर्विसेज

बहुआयामी और इंटरलिंक्ड प्रश्न: वीसी झा ने कहा कि यूपीएससी ने भी हाल के वर्षों में प्रश्नों का स्वरूप बदला है. अब सीधे तथ्य पूछने के बजाय बहुआयामी और इंटरलिंक्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं. इतिहास को पर्यावरण से, अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से और विज्ञान को समसामयिक मुद्दों से जोड़कर प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं. ऐसे में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के रुझानों को ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण कर रहा है.

तैयारी कैसे करें?: तैयारी की रणनीति को लेकर वीसी झा ने अभ्यर्थियों को सलाह दी की अब केवल गाइड और नोट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए. एनसीईआरटी की पुस्तकों से बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, करंट अफेयर्स के लिए अखबारों और विश्वसनीय स्रोतों का नियमित अध्ययन करना और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना बेहद जरूरी हो गया है.

वे कहते हैं, 'खासकर राजनीति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों में कांसेप्चुअल समझ विकसित करनी होगी. अभ्यर्थियों को अब दुनिया से अलग होकर पूरा समय रिवीजन और करंट अफेयर्स के स्टडी में देना होगा, जब तक कि प्रेलिम्स परीक्षा हो नहीं जाती है.'

किन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें: डॉ. वीसी झा ने बताया कि बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बिहार विशेष सामान्य ज्ञान अब भी महत्वपूर्ण है लेकिन यह सफलता का अकेला आधार नहीं रह गया है. बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक विकास, सरकारी योजनाएं और राज्य की वर्तमान चुनौतियां अच्छी तरह समझनी होंगी. इसके साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर भी मजबूत पकड़ बनानी होगी.

मॉडर्न हिस्ट्री से काफी प्रश्न: उन्होंने कहा कि बीपीएससी में भारत के मॉडर्न हिस्ट्री से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही. इसके अलावा कृषि रोड मैप 4 चल रहा है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी अभ्यर्थी को होनी चाहिए क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है.

कड़ी मेहनत से ही सफलता: डॉ. वीसी झा ने कहा कि प्रतियोगिता लगातार कठिन हो रही है और परीक्षा का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में वही अभ्यर्थी आगे निकल पाएंगे जो केवल तथ्य याद करने के बजाय विषयों को गहराई से समझेंगे. बीपीएससी और यूपीएससी के बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रह गई है. बदलते पैटर्न के इस दौर में स्मार्ट स्टडी, अवधारणात्मक तैयारी और नियमित अभ्यास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी.

26 जुलाई को प्रीलिम्स होना है. देशभर से इस परीक्षा में छात्र हिस्सा लेते हैं. ऐसे में जरूरी है कि प्रतिदिन 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट दें और 120 मिनट के अंदर 150 गोला भरने की आदत डालें. यह प्रैक्टिस एक्जाम में बहुत काम आएगा.

डॉ. वीसी झा ने कहा कि बीपीएससी राज्य स्तर की सर्वोच्च परीक्षा है, जबकि यूपीएससी राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च परीक्षा है. यूपीएससी से लेवल 10 और लेवल 11 के ग्रेड पे पर सीधी नियुक्ति होती है और प्रमोशन पाकर लोग लेवल 18 ग्रेड पे तक जाते हैं यानी कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचते हैं. जबकि बीपीएससी में लेवल 7 और लेवल 9 के पदों पर बहाली होती है और कुछ पद लेवल 6 के भी होते हैं.

इसमें प्रमोशन पाकर लोग लेवल 13 के ग्रेड पे तक पहुंचते हैं. यह दोनों परीक्षाएं, वह परीक्षा होती हैं जिसे उत्तीर्ण करने वाला राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और उसकी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

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