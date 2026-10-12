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BPSC 72वीं परीक्षा स्थगित, 25 अक्टूबर को नहीं होगी एग्जाम, 1186 पदों पर होनी थी भर्ती

BPSC 72वीं परीक्षा स्थगित ( ETV Bharat )

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली थी. आयोग की ओर से जारी आवश्यक सूचना के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है.

बाद में होगी नई तिथि की घोषणा