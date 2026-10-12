BPSC 72वीं परीक्षा स्थगित, 25 अक्टूबर को नहीं होगी एग्जाम, 1186 पदों पर होनी थी भर्ती
बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं परीक्षा स्थगित कर दी है.आयोग के मुताबिक नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 12, 2026 at 5:35 PM IST
पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली थी. आयोग की ओर से जारी आवश्यक सूचना के अनुसार, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की गई है.
बाद में होगी नई तिथि की घोषणा
आयोग के मुताबिक परीक्षा के आयोजन की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी. ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार करना होगा. आयोग ने फिलहाल परीक्षा स्थगित करने का कारण विस्तार से स्पष्ट नहीं किया है.
एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 25 अक्टूबर, 2026 (रविवार) को आयोजित होनी थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। #BPSC #BPSCExam #BPSCNotice #BPSCUpdates #BPSCNotification #72thBPSC #72thCCE #BPSC72thExam #BPSC72thCCE— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) October 12, 2026
1186 पदों पर होनी थी नियुक्ति
बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1186 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रस्तावित है. शुरुआत में 1230 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. बाद में 44 ईख पदाधिकारी (गन्ना पदाधिकारी) के पदों को इस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से हटा दिया गया. इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और अन्य के पदों में भी संशोधन किया गया.
एसडीएम से डीएसपी तक के पद शामिल
गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक और पुलिस सेवा के साथ विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इनमें अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ/एसडीएम) के 100 पद, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के 20 पद, राज्य-कर सहायक आयुक्त के 76 पद और ग्रामीण विकास पदाधिकारी के 65 पद शामिल हैं.
कई पदों पर होनी है भर्ती
इसके अलावा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 70, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 54, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के 365, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 130 और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 56 पदों पर भी भर्ती होनी है.
परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता
72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है. परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन नई तिथि घोषित होने तक परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी.
नई तारीख कब आयेगी
आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखें. आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि और अन्य निर्देश जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी उसी के अनुसार करनी होगी.
सिलसिलेवार समझिए पूरी घटना की टाइमलाइन
कब-कब बदली तारीख और क्यों?
72वीं बीपीएससी पीटी
पहली तारीख- 26 जुलाई: बीपीएससी ने प्री परीक्षा के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की थी.
18 जुलाई, पहली बार स्थगित: विभिन्न कारणों से 18 जुलाई को परीक्षा स्थगित कर दी गई थी.
दूसरी तारीख, 25 अक्टूबर: पहली बार परीक्षा स्थगित होने के बाद, दूसरी बार आयोग ने नई तारीख 25 अक्टूबर की नई तारीख घोषित की थी, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर 23 को वोटिंग और 27 को काउंटिंग के इसे कारण टाला जा सकता है.
12 अक्टूबर, दूसरी बार स्थगित: ऐसे में दूसरी बार भी विभिन्न कारणों को लेकर आयोग ने परीक्षा स्थगित कर दी, अब अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार है.
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