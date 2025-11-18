ETV Bharat / state

BPSC 71वीं के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14261 अभ्यर्थी हुए सफल

बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही सरकारी काम शुरू हो गए हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ.

BPSC 71ST PRELIMS EXAM RESULT
बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 7:29 PM IST

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. इस बार कुल 13368 परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं. इसके साथ ही वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए अलग से 893 उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया गया है. इस प्रकार कुल 14261 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं.

4.70 लाख उम्मीदवारों में से 14261 हुए चयनित : इस बार की परीक्षा में कुल 4.70 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस प्रीलिम्स परीक्षा में हिस्सा लिया था. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा 13 सितंबर को पूरे बिहार में आयोजित की गई थी. हालांकि गया जिले में पितृपक्ष मेला चलने के कारण वहां कोई परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं किया गया था.

मेंस परीक्षा के संबंध में जानकारी जल्द : परीक्षा देकर निकले उम्मीदवारों ने कहा था कि पेपर में करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी और समग्र रूप से पेपर मध्यम स्तर का था. आयोग की ओर से कहा गया है कि मेंस परीक्षा के संबंध में जानकारी जल्द ही कुछ दिनों में जारी की जाएगी.

37 जिलों में 912 केंद्रों पर हुई परीक्षा : परीक्षा आयोजन को सुचारू बनाने के लिए पूरे राज्य में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इन सेंटरों पर प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई थी. परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो, इसके लिए आयोग ने अलग-अलग जिलों के अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी थी. कुल 1298 रिक्तियों के लिए आयोजित इस परीक्षा को निष्पक्ष वातावरण में पूरी प्रक्रिया के साथ संपन्न कराया गया.

पटना में 50 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा : राजधानी पटना में कुल 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां लगभग 50244 उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. केंद्रों की निगरानी के लिए 95 स्टेटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, 37 जोनल दंडाधिकारी और 16 अधिकारियों को जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात किया गया था. परीक्षार्थियों की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल भी सभी केंद्रों पर मौजूद रहे.

कड़ी निगरानी के बीच पारदर्शी परीक्षा : BPSC ने परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या अनियमितता की गुंजाइश न रहने देने के लिए सख्त इंतजाम किए थे. कार्यालय स्तर पर एक कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था जिससे पूरे 37 जिलों में बने परीक्षा केंद्रों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की गई. सभी 912 परीक्षा केंद्र CCTV निगरानी के दायरे में थे. पटना में तो स्थिति इतनी सख्त थी कि अभ्यर्थियों द्वारा लाई गई पानी की बोतलों के रैपर तक हटवा दिए गए ताकि कोई भी अनुचित सामग्री अंदर न जा सके.

