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BPSC 71 वीं मुख्य परीक्षा आज से शुरू, इन नियमों का सख्ती से करना होगा पालन नहीं तो..

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है. यह परीक्षा 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. आयोग की ओर से इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्य परीक्षा के लिए राजधानी पटना में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 13024 अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा: बीपीएससी की यह मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके जरिए प्रशासनिक सेवा समेत कई अहम पदों पर बहाली होगी. परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को आगे इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा.

एक ही रंग की स्याही का करना है इस्तेमाल: मुख्य परीक्षा का आयोजन कई चरणों में किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग विषयों की परीक्षा निर्धारित तिथियों पर होगी. आयोग ने सभी परीक्षार्थियों को दिशा-निर्देश दिया है कि उत्तर पुस्तिका एक ही रंग की स्याही से लिखनी है और काली अथवा नीली स्याही का उपयोग करना है. अगर स्याही खत्म हो गया है और दूसरी स्याही का प्रयोग करना है तो वहां वीक्षक का हस्ताक्षर होना जरूरी है.

दो पालियों में परीक्षा: 25 अप्रैल को परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई है. पहली पाली में सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है. वहीं दूसरी पाली में निबंध पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी. 28 अप्रैल को सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर आयोजित किया जाएगा.

समय पर पहुंचा है केंद्र: 29 अप्रैल को अभ्यर्थियों के लिए ऐच्छिक विषय की परीक्षा निर्धारित की गई है. वहीं 30 अप्रैल को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी. आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है.