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UPSC से असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर BPSC में हासिल किया 1077वां रैंक, रजनीश का DM बनने का है सपना

नालंदा के रजनीश कुमार ने UPSC से असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर BPSC में 1077वां रैंक हांसिल किया. उनका डीएम बनने का सपना है.

Nalanda Rajnish Kumar
नालंदा के रजनीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 2:31 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है. कुल 2027 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. नालंदा जिले के कपटिया गांव निवासी सेवानिवृत्त दारोगा महेश कुमार के पुत्र रजनीश कुमार ने 1077वां रैंक प्राप्त कर रेवेन्यू अधिकारी पद पर चयनित होने का गौरव हासिल किया है. इस उपलब्धि ने न केवल पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है बल्कि आसपास के युवाओं को सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रेरित भी किया है.

डीएम बनने का सपना: रजनीश कुमार ने ईटीवी से विशेष बातचीत में बताया कि वह अभी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और UPSC की परीक्षा क्रैक कर डीएम बनना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि BPSC का यह उनका तीसरा प्रयास था, जबकि UPSC में दो बार वे मेन्स तक पहुंच चुके हैं. सफलता के बाद भी उनका पढ़ाई का जुनून कम नहीं हुआ है. उन्होंने 2020 में UPSC के माध्यम से डिफेंस में असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया था.

रजनीश कुमार (ETV Bharat)

नेतरहाट से पटना तक शिक्षा का सफर: रजनीश कुमार की पूरी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड के नेतरहाट से हुई. वर्ष 2011 में मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने 88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. 2013 में इंटरमीडिएट में 78 प्रतिशत अंक लाकर उन्होंने पटना में मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. पटना में रहते हुए अन्य छात्रों की मेहनत से प्रेरित होकर उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी.

दिल्ली कोचिंग और सेल्फ स्टडी: स्नातक पूरा करने के बाद रजनीश कुमार दिल्ली गए जहां उन्होंने कोचिंग संस्थानों में नियमित तैयारी की. कोचिंग समाप्त होने के बाद वे घर लौट आए और खुद से परीक्षा की तैयारी जारी रखी. इस पूरे सफर में उन्होंने अनुशासन और निरंतरता बनाए रखी, जिसका नतीजा BPSC में सफलता के रूप में सामने आया.

NALANDA RAJNISH KUMAR
रजनीश के परिवार में खुशी की लहर (ETV Bharat)

अकेले रहने की चुनौतियां: रजनीश कुमार ने बताया कि इतनी बड़ी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा कठिनाई अकेले रहकर खाना बनाने और कपड़े धोने जैसी दैनिक जिम्मेदारियों को संभालने में आई. इन छोटी-छोटी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लक्ष्य पर केंद्रित रहे. उनकी इस मेहनत ने दिखाया कि आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है.

"अभी अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा और UPSC क्रैक कर डीएम बनना चाहता हूं. इससे पहले मैं दो बार UPSC मेंस की परीक्षा दे चुका है, और BPSC का यह तीसरा अटेम्प्ट था, जिसे मैंने क्रैक किया है."-रजनीश कुमार, बीपीएससी अभ्यर्थी

NALANDA RAJNISH KUMAR
माता-पिता के साथ रजनीश कुमार (ETV Bharat)

परिवार का सहयोग और प्रेरणा: रजनीश कुमार इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और बड़े भाई को देते हैं. उन्होंने हमेशा पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया. पिता महेश कुमार, जो पुलिस सब-इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हैं, छोटे बेटे की सफलता पर बेहद खुश हैं. परिवार मुख्य रूप से सिलाव थाना क्षेत्र लक्ष्मीपुर (भुई) का रहने वाला है और वर्तमान में नालंदा के कपटिया गांव में रहता है.

बड़े भाई निकाल चुके हैं एसएससी: महेश कुमार की पांच संतानें हैं, जिनमें तीन बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. रजनीश सबसे छोटे पुत्र हैं। उनके बड़े भाई मनीष कुमार एसएससी के माध्यम से कोलकाता में ऑडिटर पद पर कार्यरत हैं, जबकि दूसरे भाई नीतीश कुमार गांव में व्यवसाय संभाल रहे हैं. रजनीश की यह उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय बन गई है.

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