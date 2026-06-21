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सेल्फ स्टडी के दम पर सानिया कलीम ने BPSC में लहराया परचम, पहले ही प्रयास में बनीं DSP

रोहतास की सानिया कलीम बनीं डीएसपी ( ETV Bharat )

सासाराम: कहते हैं कि सपनों की उड़ान के लिए पंख नहीं हौसले चाहिए, रोहतास जिले की बेटी सानिया कलीम ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में रोहतास जिले की बेटी सानिया कलीम ने शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) का पद प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है. सानिया कलीम बनीं डीएसपी: डेहरी के कमरनगंज निवासी सेवानिवृत शिक्षक कलीम अहमद और शिक्षिका अंजुम प्रवीण की बड़ी बेटी सानिया कलीम ने यह मुकाम अपने पहले ही प्रयास में हासिल किया है. उन्हें 283 रैंक मिले हैं. खास बात यह कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता अर्जित की है. बेटी की कामयाबी से पिता बहुत खुश हैं. पहले ही प्रयास में सानिया कलीम को मिली कामयाबी (ETV Bharat) "मेरी दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है. उसने बेटे की कमी भी पूरी कर दी है. सानिया बचपन से ही काफी मेहनती रही है."- कलीम अहमद, सानिया कलीम के पिता परिवार के लोगों के अनुसार सानिया कलीम का बचपन से ही सपना था कि वह प्रशासनिक अधिकारी बने वह हमेशा अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी. उनके प्रारंभिक शिक्षा सिकरिया इससे जेम्स स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई.