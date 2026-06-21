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सेल्फ स्टडी के दम पर सानिया कलीम ने BPSC में लहराया परचम, पहले ही प्रयास में बनीं DSP

रोहतास की बेटी सानिया कलीम ने पहले ही प्रयास में बीपीएससी में कामयाबी हासिल की है. सेल्फ स्टडी के दम पर वह डीएसपी बनी हैं.

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रोहतास की सानिया कलीम बनीं डीएसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 4:11 PM IST

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सासाराम: कहते हैं कि सपनों की उड़ान के लिए पंख नहीं हौसले चाहिए, रोहतास जिले की बेटी सानिया कलीम ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में रोहतास जिले की बेटी सानिया कलीम ने शानदार सफलता हासिल करते हुए डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) का पद प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है.

सानिया कलीम बनीं डीएसपी: डेहरी के कमरनगंज निवासी सेवानिवृत शिक्षक कलीम अहमद और शिक्षिका अंजुम प्रवीण की बड़ी बेटी सानिया कलीम ने यह मुकाम अपने पहले ही प्रयास में हासिल किया है. उन्हें 283 रैंक मिले हैं. खास बात यह कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता अर्जित की है. बेटी की कामयाबी से पिता बहुत खुश हैं.

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पहले ही प्रयास में सानिया कलीम को मिली कामयाबी (ETV Bharat)

"मेरी दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है. उसने बेटे की कमी भी पूरी कर दी है. सानिया बचपन से ही काफी मेहनती रही है."- कलीम अहमद, सानिया कलीम के पिता

परिवार के लोगों के अनुसार सानिया कलीम का बचपन से ही सपना था कि वह प्रशासनिक अधिकारी बने वह हमेशा अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी. उनके प्रारंभिक शिक्षा सिकरिया इससे जेम्स स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई.

मां के संघर्ष और त्याग की कहानी: सानिया की मां अंजूम प्रवीण अपनी बेटी की सफलता का जिक्र करते हुए भावुक हो जाती हैं. वह बताती हैं, 'तैयारी के दौरान कई बार देर तक पढ़ाई करते हुए रात के तीन बजे उसे भूख लग जाती. जब बेटी आवाज देती थी तो मै सोच में पड़ जाती क्या दूं? फिर बिना थके खाना तैयार करती, तब फिर वह पढ़ाई में लग जाती. मेरा आशीर्वाद है कि मेरी बेटी इसी तरह की आगे बढ़ती रहे और देश की सेवा करे.'

क्या बोलीं सानिया कलीम?: अपनी सफलता का श्रेय सानिया कलीम कड़ी मेहनत, समर्पण और परिवार के सहयोग को देती हैं. वह बताती हैं कि तैयारी के दौरान कई बार निराशा के क्षण आए लेकिन माता-पिता और छोटी बहन सदफ ने हमेशा उनका हौसला अफजाई किया. यही कारण है कि वह आज इस मुकाम पर है.

"अगर आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है. असफलताओं से घबराने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना चाहिए सफलता जरूर मिलती है. लड़कियों से कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुड़ जाएं, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी."- सानिया कलीम, 283वां रैंक, बीपीएससी

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डेहरी के कमरनगंज की रहने वाली हैं सानिया कलीम (ETV Bharat)

मोहल्ले के पूर्व वार्ड पार्षद धरमु चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई बेटियां बड़े सपने देखने से हिचकती हैं लेकिन सानिया कलीम ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि सानिया कलीम ने न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया है.

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