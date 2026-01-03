ETV Bharat / state

BPSC 70वीं मेंस के लिए 21 जनवरी से शुरू हो रहा है इंटरव्यू, आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के सफल 5401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए आमंत्रित किया है. इंटरव्यू की प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है और इस संबंध में आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

'वेबसाइट का नियमित विजिट करें' : आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि साक्षात्कार से संबंधित विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट पर आने वाले दिनों में जारी की जाएगी. इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट का नियमित विजिट करते रहें. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को ही सही माने और अफवाहों से दूर रहें.

आयोग द्वारी जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

120 अंक का होगा इंटरव्यू : बता दें कि मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर की गई थी. इसमें शामिल हुए 20034 अभ्यर्थियों में से 5401 उम्मीदवार सफल घोषित किए. इन्हीं सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया है. इंटरव्यू 120 अंकों का होगा और प्रतिदिन 10 से 20 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा.

2035 पदों पर होनी है बहाली : इस वैकेंसी के तहत कुल 2035 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं. अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा के 900 अंक और साक्षात्कार के 120 अंक के आधार पर किया जाएगा. यानी कुल 1020 अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार की जाएगी. आरक्षण श्रेणी के अनुसार ही परिणाम जारी किया जाएगा. यदि किसी अभ्यर्थी के अंक समान आते हैं तो जिसके प्राप्तांक अधिक होंगे, उसे मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा.