खान सर से समझिए, कैसे बीपीएससी 70वीं इंटरव्यू में बैठें और जवाब दें

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इंटरव्यू प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी. आयोग ने इंटरव्यू के लिए दो शिफ्ट तय की है. प्रत्येक शिफ्ट में 48 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी एक दिन में कुल 96 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोग कार्यालय में होगा. यह इंटरव्यू 120 अंकों का होगा, जो अंतिम मेरिट में निर्णायक भूमिका निभाएगा.

5401 अभ्यर्थी होंगे शामिल : बीपीएससी 70वीं की मेंस परीक्षा में सफल कुल 5401 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया है. इन अभ्यर्थियों के बीच 2035 पदों पर नियुक्ति के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है. ऐसे में इंटरव्यू राउंड अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम हो गया है, क्योंकि लिखित परीक्षा के बाद यही अंतिम पड़ाव है, जहां से चयन या असफलता का फैसला होगा.

कम समय में बड़ी चुनौती : इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है. अधिकतर अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के बाद मानसिक रूप से थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन इस बार समय की कमी उन्हें अतिरिक्त दबाव में डाल रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी लिखित परीक्षा से बिल्कुल अलग होती है और इसमें रणनीति, सोच और व्यक्तित्व की भूमिका ज्यादा होती है.

बिहार लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)

खान सर की अहम सलाह : बीपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित शिक्षक खान सर ने इंटरव्यू की तैयारी को लेकर अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 10 से 15 दिनों के इंटरव्यू राउंडअप कोर्स में जरूर शामिल होना चाहिए. ऐसे कोर्स उनके यहां भी चल रहे हैं, कई शिक्षक भी चला रहे हैं. इससे अभ्यर्थी को इंटरव्यू की वास्तविक स्थिति का अनुभव मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

इंटरव्यू हर अभ्यर्थी के लिए अलग : खान सर ने स्पष्ट किया कि इंटरव्यू प्रीलिम्स या मेंस परीक्षा की तरह नहीं होता, जहां एक ही पैटर्न सभी पर लागू हो. सिविल सर्विसेज और बीपीएससी जैसे इंटरव्यू में बोर्ड हर अभ्यर्थी से उसकी पृष्ठभूमि, सोच और व्यक्तित्व के अनुसार अलग सवाल करता है. हर व्यक्ति की सोच, विचारधारा और आदर्श अलग होते हैं, इसलिए उत्तर भी उसी अनुरूप होने चाहिए. इंटरव्यू में बोर्ड अभ्यर्थी के कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता का विशेष मूल्यांकन करता है.

''इंटरव्यू में कई बार अभ्यर्थी किसी सवाल में फंस जाते हैं और अपने उत्तर को जबरन सही साबित करने की कोशिश करते हैं. यह इंटरव्यू में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. अगर किसी विषय की जानकारी नहीं है, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करना ज्यादा बेहतर होता है. बोर्ड को यह दिखता है कि अभ्यर्थी ईमानदार है और अपनी सीमाओं को समझता है.''- खान सर, शिक्षाविद्

खान सर ने क्या कहा? (ETV Bharat)

बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस : खान सर ने अभ्यर्थियों को बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए. बैठने का तरीका, आंखों का संपर्क, जवाब देने की गति और चेहरे के हावभाव से बोर्ड अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का आंकलन करता है.