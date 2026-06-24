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सिमडेगा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते बीपीओ अनिल खलखो को किया गिरफ्तार

सिमडेगा के केरसई प्रखंड में बीपीओ को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है.

BPO Anil Khalkho arrested for bribe
एसीबी की गिरफ्त में बीपीओ अनिल खलखो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 24, 2026 at 8:30 PM IST

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सिमडेगा: एसीबी रांची की टीम ने सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड में कार्रवाई करते हुए ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर (बीपीओ) अनिल खलखो को 8 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बुधवार को एसीबी द्वारा सत्यापन के बाद की गई.

एसीबी द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी गई कि केरसई थाना क्षेत्र के डैंसेर नवाटोली निवासी परिवादी रंजीत खाखा ने एसीबी रांची को लिखित रूप से एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडा एवं फलाहार मद की राशि का उपयोग किया गया था. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल उपलब्ध राशि में से लगभग 1.09 लाख खर्च किए गए थे जबकि लगभग 33,426 शेष थे. बाकी की राशि का प्रतिवेदन जमा करने के दौरान बीपीओ अनिल खलखो ने कथित रूप से 15 हजार रिश्वत की मांग की और राशि नहीं देने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत करके कार्रवाई कराने का भय दिखाया.

8 हजार रूपये में तय हुई थी बात

शिकायतकर्ता द्वारा राशि कम करने का अनुरोध करने पर 8 हजार देने की बात तय हुई. सरकारी कार्य के बदले रिश्वत नहीं देने की मंशा से शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया. एसीबी द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए. सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर एसीबी थाना रांची में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7(ए) के तहत कांड संख्या 12/26, 23 जून 2026 दर्ज किया गया.

मामले में की जा रही है कानूनी कार्रवाई

इसके बाद एसीबी की विशेष टीम ने जाल बिछाकर 24 जून को केरसई स्थित बीआरसी कार्यालय में बीपीओ अनिल खलखो को आठ हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अपने साथ रांची ले जाया गया. एसीबी ने प्रेस रिलीज करके बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद जिले में सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है.

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का छापा
रिश्वत लेते हुए बीपीओ गिरफ्तार
BPO ANIL KHALKHO ARRESTED
BPO ARRESTED IN SIMDEGA

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