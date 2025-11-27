हिमाचल में इन परिवारों को बड़ी राहत, दोबारा जारी होंगे BPL सर्टिफिकेट
हिमाचल में 6 महीने पहले जारी किए BPL सर्टिफिकेट अब अमान्य हो गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 2:41 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 2:47 PM IST
शिमला: हिमाचल में 15 अक्टूबर तक BPL की नई सूची की प्रक्रिया पूरी की जानी थी. जिसमें अपात्र परिवारों को सूची से हटाकर इसकी जगह ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाना था, जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हों और सरकार की ओर से तय नए नियमों की शर्तों पर खरा उतरते हों. इसके लिए प्रदेश में नई BPL सूची तैयार करने के लिए अप्रैल में प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हिमाचल में मानसून सीजन में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा की वजह से करीब 50 फीसदी पंचायतों में कोरम पूरा न होने से BPL की नई सूची तैयार नहीं हो पाई है. जिस कारण ऐसी पंचायतों में पहले से ही सूची में शामिल जिन गरीब परिवारों को अप्रैल में छह माह तक के लिए जो BPL सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, वे 15 अक्टूबर तक नई सूची की प्रक्रिया पूरी न होने पर अब अमान्य हो गई हैं. ऐसे में सरकार ने इन परिवारों को फिर से BPL सर्टिफिकेट जारी किए जाने का फैसला लिया है, ताकि नई सूची तैयार न होने तक इन परिवारों को सरकार की ओर से गरीब परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहे.
जनवरी महीने तक का मौका
जिन पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा ने होने की वजह से 15 अक्टूबर तक BPL परिवारों की सूची तैयार नहीं हुई है. ऐसी सभी पंचायतों को अब जनवरी माह में नई सूची तैयार करने का अवसर दिया गया है. प्रदेश में नए साल में जनवरी महीने में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होनी है. ऐसे में कोरम पूरा होने पर BPL की नई सूची तैयार होगी. इस दौरान तक पुरानी सूची में शामिल किसी लाभार्थी का नाम जैसे ही BPL सूची से कटेगा, उसी वक्त ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी BPL प्रमाण पत्र फिर से अमान्य माना जाएगा. यानी BPL प्रमाण पत्र केवल गरीबी रेखा सूची में नाम शामिल रहने तक के लिए मान्य रहेगा, लेकिन जनवरी महीने में नाम कटने के बाद ये BPL प्रमाण पत्र फिर से अमान्य हो जाएगा. जिस पर किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेना नियमों के खिलाफ होगा.
"प्रदेश भर में बहुत सी पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हुआ है. जिस कारण ऐसी पंचायतों में BPL परिवारों की नई सूची तैयार नहीं हो सकी है. इन पंचायतों में अब जनवरी महीने में कोरम पूरा होने पर नई BPL सूची तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी की जा सकती हैं. नए BPL परिवारों का चयन न होने तक पुरानी सूची में शामिल परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. इसके लिए अभी पुरानी सूची में शामिल परिवारों को BPL सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा." - राघव शर्मा, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6 महीने तक के लिए जारी हुए थे प्रमाणपत्र
हिमाचल में साल 2024-25 के लिए बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसके लिए नई BPL सूची का पुनः निरीक्षण की समयसीमा 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर के मध्य तय की गई थी. ऐसे में पुरानी BPL सूची में शामिल परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इन परिवारों को चयन प्रक्रिया शुरू होने पर अप्रैल माह में 6 महीने की अवधि के लिए BPL सर्टिफिकेट जारी किए थे. जिसमें विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह प्रमाण पत्र, जारी करने की तिथि से छह महीने के लिए वैध होगा या फिर BPL की नई सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, ताकि सूची से नाम न हटने तक इन परिवारों को सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिलता रहे.
फिर जारी होंगे BPL सर्टिफिकेट
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी सर्टिफिकेट की छह महीने की वैद्यता नई BPL सूची बनने से पहले समाप्त हो चुकी है. ऐसे में जिन पंचायतों में कोरम पूरा न होने के कारण BPL परिवारों की नई सूची तैयार नहीं हुई है, ऐसी सभी पंचायतों में पुरानी सूची में शामिल परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए इन परिवारों को अब फिर से BPL सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वहीं, जनवरी माह में जिन पंचायतों में कोरम पूरा होने पर जो अपात्र परिवार सूची से बाहर होंगे, उनका ये सर्टिफिकेट फिर से अमान्य हो जाएगा. इनकी जगह सूची में शामिल होने वाले नए परिवारों को BPL सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
"हिमाचल में जिन पंचायतों में BPL परिवारों की नई सूची तैयार हो गई है. ऐसी सभी पंचायतों में अपात्र होने पर जो परिवार सूची से हटाए गए हैं, उनको जारी हुआ 6 महीने का सर्टिफिकेट अब अमान्य हो गया है. ऐसे परिवारों को अब सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई भी BPL प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." - राघव शर्मा, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
किस जिले के लिए कितना BPL कोटा तय ?
केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों का कोटा तय किया है. जिसके लिए साल 2002-03 में 11,82,926 परिवारों का सर्वे हुआ था. जिसके बाद साल 2006-07 में BPL हाउस होल्ड का 2,82,370 का टारगेट फिक्स किया था. जिले के हिसाब से आंकड़ों पर गौर करें तो बिलासपुर जिले के लिए 17,337 का कोटा तय किया गया है. इसी तरह से चंबा के लिए 46,393, हमीरपुर के लिए 19,514, कांगड़ा के लिए 63,250, कुल्लू के लिए 2824, किन्नौर के लिए 11,267, लाहौल-स्पीति के लिए 2400, मंडी के लिए 41,339, शिमला के लिए 31,682, सिरमौर के लिए 13,695, सोलन के लिए 17,478 व ऊना जिले के लिए 15,191 BPL हाउस होल्ड का कोटा तय किया गया है.
हिमाचल में BPL परिवारों की संख्या
हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से 2,82,370 का कोटा निर्धारित किया गया है. इसमें 30 जून 2024 के आंकड़े के मुताबिक 2,65,357 परिवार BPL सूची में शामिल है. इसमें बिलासपुर जिले में 16,835 परिवार BPL सूची में शामिल है. वहीं, चंबा जिले में 46,393, हमीरपुर जिले में 17,113, कांगड़ा जिले में 57,674, कुल्लू जिले में 2278, किन्नौर जिले में 10,666, लाहौल-स्पीति जिले में 1512, मंडी जिले में 40,329, शिमला जिले में 30,133, सिरमौर जिले में 12,624, सोलन जिले में 15,864 व ऊना जिले में BPL परिवारों की संख्या 13,936 है. वहीं, प्रदेश भर पंचायतों में कोरम पूरा होने पर बीपीएल परिवारों की नई सूची तैयार होगी. जिसके बाद प्रदेश में BPL परिवारों की संख्या का आंकड़ा बदल जाएगा.