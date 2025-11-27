ETV Bharat / state

हिमाचल में इन परिवारों को बड़ी राहत, दोबारा जारी होंगे BPL सर्टिफिकेट

शिमला: हिमाचल में 15 अक्टूबर तक BPL की नई सूची की प्रक्रिया पूरी की जानी थी. जिसमें अपात्र परिवारों को सूची से हटाकर इसकी जगह ऐसे पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जाना था, जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हों और सरकार की ओर से तय नए नियमों की शर्तों पर खरा उतरते हों. इसके लिए प्रदेश में नई BPL सूची तैयार करने के लिए अप्रैल में प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन हिमाचल में मानसून सीजन में भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा की वजह से करीब 50 फीसदी पंचायतों में कोरम पूरा न होने से BPL की नई सूची तैयार नहीं हो पाई है. जिस कारण ऐसी पंचायतों में पहले से ही सूची में शामिल जिन गरीब परिवारों को अप्रैल में छह माह तक के लिए जो BPL सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, वे 15 अक्टूबर तक नई सूची की प्रक्रिया पूरी न होने पर अब अमान्य हो गई हैं. ऐसे में सरकार ने इन परिवारों को फिर से BPL सर्टिफिकेट जारी किए जाने का फैसला लिया है, ताकि नई सूची तैयार न होने तक इन परिवारों को सरकार की ओर से गरीब परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहे.

जनवरी महीने तक का मौका

जिन पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा ने होने की वजह से 15 अक्टूबर तक BPL परिवारों की सूची तैयार नहीं हुई है. ऐसी सभी पंचायतों को अब जनवरी माह में नई सूची तैयार करने का अवसर दिया गया है. प्रदेश में नए साल में जनवरी महीने में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होनी है. ऐसे में कोरम पूरा होने पर BPL की नई सूची तैयार होगी. इस दौरान तक पुरानी सूची में शामिल किसी लाभार्थी का नाम जैसे ही BPL सूची से कटेगा, उसी वक्त ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी BPL प्रमाण पत्र फिर से अमान्य माना जाएगा. यानी BPL प्रमाण पत्र केवल गरीबी रेखा सूची में नाम शामिल रहने तक के लिए मान्य रहेगा, लेकिन जनवरी महीने में नाम कटने के बाद ये BPL प्रमाण पत्र फिर से अमान्य हो जाएगा. जिस पर किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ लेना नियमों के खिलाफ होगा.

"प्रदेश भर में बहुत सी पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हुआ है. जिस कारण ऐसी पंचायतों में BPL परिवारों की नई सूची तैयार नहीं हो सकी है. इन पंचायतों में अब जनवरी महीने में कोरम पूरा होने पर नई BPL सूची तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी की जा सकती हैं. नए BPL परिवारों का चयन न होने तक पुरानी सूची में शामिल परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. इसके लिए अभी पुरानी सूची में शामिल परिवारों को BPL सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा." - राघव शर्मा, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

6 महीने तक के लिए जारी हुए थे प्रमाणपत्र

हिमाचल में साल 2024-25 के लिए बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी. जिसके लिए नई BPL सूची का पुनः निरीक्षण की समयसीमा 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर के मध्य तय की गई थी. ऐसे में पुरानी BPL सूची में शामिल परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इन परिवारों को चयन प्रक्रिया शुरू होने पर अप्रैल माह में 6 महीने की अवधि के लिए BPL सर्टिफिकेट जारी किए थे. जिसमें विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह प्रमाण पत्र, जारी करने की तिथि से छह महीने के लिए वैध होगा या फिर BPL की नई सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, ताकि सूची से नाम न हटने तक इन परिवारों को सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिलता रहे.