बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग, 73वें दिन भी धरना जारी, कल शिक्षा मंत्री आवास का करेंगे घेराव
बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ देहरादून में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेगा. संगठन का धरना 73वें दिन भी जारी रहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 15, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 5:42 PM IST
देहरादून: बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की ओर से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 73वें दिन भी जारी रहा. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चांद पांडे समेत उनके साथी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. वहीं, प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा चलाया जा रहा क्रमिक अनशन भी आज 58वें दिन में प्रवेश कर गया है.
प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि, लंबे समय से सरकार से प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक प्राथमिक और इंटरमीडिएट विद्यालयों में पर्याप्त रूप से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि, विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है.
प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए. जब तक सरकार उनकी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है.
-जगदीश चांद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ-
संगठन अध्यक्ष ने कहा कि, बीते 73 दिन से धरना दे रहे हैं और 58 दिन के कार्मिक अनशन के बाद सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी. 16 अगस्त को समस्त बेरोजगार संगठन के बैनर तले अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने के लिए शिक्षा मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास का घेराव करने जा रहे हैं.
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