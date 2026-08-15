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बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग, 73वें दिन भी धरना जारी, कल शिक्षा मंत्री आवास का करेंगे घेराव

देहरादून: बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की ओर से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 73वें दिन भी जारी रहा. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चांद पांडे समेत उनके साथी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. वहीं, प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा चलाया जा रहा क्रमिक अनशन भी आज 58वें दिन में प्रवेश कर गया है.

प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि, लंबे समय से सरकार से प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक प्राथमिक और इंटरमीडिएट विद्यालयों में पर्याप्त रूप से शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि, विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है.